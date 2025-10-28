รฟฟท.เชิญชวนผู้โดยสาร และประชาชน ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รฟฟท.เชิญชวนผู้โดยสาร และประชาชน ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระเมตตา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า รฟฟท. ถือเป็นหน่วยงานที่รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท และน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสามารถเข้าร่วมประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำ ได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เริ่มวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. ณ บริเวณทางออกประตู 13 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ริบบิ้นและน้ำดื่ม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน สำหรับริบบิ้นที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว จะถูกนำไปมอบให้แก่ประชาชน และผู้มาใช้บริการ เพื่อใช้ติดบนเครื่องแต่งกาย เป็นสัญลักษณ์แห่งความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย