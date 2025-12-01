ยธ. ปล่อยคาราวานผู้ก้าวพลาด ออกลอกท่อระบายน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล

MGR Online - ก.ยุติธรรม-กรมราชทัณฑ์ ปล่อยคาราวานผู้ก้าวพลาด ออกลอกท่อระบายน้ำภายใต้กิจกรรม “ราชทัณฑ์รวมใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง
วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้ามุกอาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานนำผู้ก้าวพลาดออกไปลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ภายใต้ “ราชทัณฑ์รวมใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา , นายสมบูรณ์ ศิลา รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ , นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
กรมราชทัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์รวมใจ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักจำนวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ราชทัณฑ์ช่วยเหลือสังคมประจำ เขต 1-10 (2) กิจกรรม "ช่างอาสาสร้างสุข" การให้บริการสังคมโดยผู้ต้องราชทัณฑ์ (3) กิจกรรมเทศกาลลดราคาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ New Year Gift Set 2026 และ (4) กิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด โดยเป็นการดำเนินการของเรือนจำ ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.68 ถึงช่วงเดือน ม.ค.69
ซึ่งกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2569 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสำนึกในการกลับตนเป็นคนดี ส่งเสริมให้สังคมและชุมชน เปิดโอกาสในการรับผู้ก้าวพลาดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งภายหลังพ้นโทษ โดยมุ่งหมายให้เรือนจำทั่วประเทศ นำผู้ต้องขังออกทำงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) ให้กับชุมชนและสังคม ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบเรือนจำหรือร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเรือนจำ ในการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ก้าวพลาดผ่านการทำงานทั้งในเรือนจำและนอกเรือนจำ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีเรือนจำและทัณฑสถานนำผู้ก้าวพลาดออกร่วมกิจกรรม จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำพิเศษธนบุรี เรือนจำพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางนครปฐม เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำจังหวัดจังหวัดปทุมธานี และเรือนจำอำเภอธัญบุรี เพื่อดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งกรุงเทพมหานคร ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร ถือเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับชุมชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในปี พ.ศ. 2569
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และพร้อมที่จะเป็นภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้ง ส่งเสริมให้สังคมเปิดใจยอมรับ และร่วมบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในการลดการกระทำผิดซ้ำ แก้ไขฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง