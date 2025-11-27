“มิตซูโคชิ เดปาจิกะ” ชวนสัมผัสจิตวิญญาณแห่ง “การให้ที่เปี่ยมความหมายจากใจ” ด้วยเซ็ตกระเช้าปีใหม่สไตล์ญี่ปุ่น "GIFT FROM THE HEART" ต้อนรับปี 2569

มิตซูโคชิ เดปาจิกะ ซูเปอร์มาร์เก็ต-ฟู้ดฮอลล์ (Mitsukoshi Depachika) ศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรีระดับพรีเมียมตามแบบฉบับของซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดฮอลล์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนําของญี่ปุ่น สาขาแรกของประเทศไทยในโครงการ วัน แบงค็อก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งต่อความปรารถนาดี และมอบคำขอบคุณเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ปี 2569 ด้วยคอลเลคชันกระเช้าของขวัญปีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ "New Year Hamper - GIFT FROM THE HEART" ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ผสมผสานวัฒนธรรมการให้ของขวัญสไตล์ญี่ปุ่นต้นตำรับ ซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการให้ที่เปี่ยมความหมาย (Omotenashi) ผ่านการบริการที่มาจากใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด เข้ากับสินค้าคุณภาพดีที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อเติมเต็มความสุข ส่งต่อความรักความห่วงใย และคำขอบคุณจากผู้ให้สู่คนพิเศษ เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2569 ณ มิตซูโคชิ เดปาจิกะ โซน Gift Corner ชั้น B1 ตึกพาเหรด โครงการวัน แบงค็อก
3 หัวใจสำคัญที่ทำให้กระเช้าปีใหม่เซ็ตนี้ พิเศษไม่เหมือนใคร
กระเช้าปีใหม่ "New Year Hamper - GIFT FROM THE HEART" จากมิตซูโคชิ เดปาจิกะ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของขวัญ แต่คือการส่งต่อความรู้สึกขอบคุณที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของความใส่ใจในทุกมิติ ได้แก่
1. การคัดสรรอย่างพิถีพิถัน (Curated Selections) นำเสนอสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากญี่ปุ่นและทั่วโลกที่ผ่านการเลือกสรรด้วยรสนิยมอันเป็นเอกลักษณ์และรสชาติที่เหนือระดับ เพื่อให้ผู้รับได้สัมผัสกับสุดยอดแห่งรสชาติ ทั้งวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้ากว่า 4,000 รายการ และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่มีจำหน่ายเฉพาะที่มิตซูโคชิ เดปาจิกะ เท่านั้น
2. ใส่ใจในทุกรายละเอียด (Attention to Detail) สัมผัสความประณีตแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ถ่ายทอดศิลปะแห่งการให้ด้วยเทคนิคการห่อผ้า "ฟุโรชิกิ" (Furoshiki) และการประดับด้วยพัดญี่ปุ่น "Kazari-Ogi" ที่ใช้ประดับเพื่อเสริมความสวยงามและมงคลให้กับชุดของขวัญ เพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้กลายเป็นงานศิลปะแทนความใส่ใจมอบให้แก่ผู้รับ
3. บอกเล่าเรื่องราวของรสชาติและวัฒนธรรม (Storytelling of Taste & Culture) กระเช้าของขวัญและชุดอาหารมื้อพิเศษที่ สื่อถึงเรื่องราวของภูมิปัญญา งานฝีมือ ฤดูกาล และมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ได้ถูกผสานเข้ากับภูมิปัญญาไทย ผ่านการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์งานหัตถกรรมจักสานกก ผลงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายตรอกรวมใจ จังหวัดพัทลุง และกลุ่มชุมชนเสื่อกก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ของขวัญทุกชิ้นมีคุณค่า สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
คอลเลคชัน "New Year Hamper - GIFT FROM THE HEART"
ด้วยความตั้งใจและพิถีพิถัน เซ็ตกระเช้าของขวัญคอลเลคชันแรกของมิตซูโคชิ เดปาจิกะ จึงถูกออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เปี่ยมไปด้วยการให้ที่มีความหมายแสนพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ ได้แก่
• Heartfelt Gratitude
กระเช้าของขวัญและกล่องของขวัญที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี สื่อถึงความรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้ง เพื่อมอบความอบอุ่นจากใจถึงคนที่คุณรักที่สุด มี 2 สไตล์ให้เลือก อาทิ
- กระเช้าและกล่องผลไม้ญี่ปุ่น (ราคาเริ่มต้นที่ 1,810 – 5,700 บาท) คัดเลือกผลไม้ตามฤดูกาลชั้นยอดของญี่ปุ่น เช่น องุ่นไชน์มัสคัต (Shine Muscat), ส้มแมนดารินซูโม่ (Sumo Mandarin), และแอปเปิ้ลโฮชิ โนะ คิงกะ (Hoshi no Kinka) มาจัดเรียงอย่างสวยงาม โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้า พร้อมออกแบบชุดของขวัญเฉพาะตัวได้ตามความต้องการ
- กล่องของขวัญฟูโรชิกิ (ราคาเริ่มต้นที่ 6,525 – 8,610 บาท) ศิลปะการห่อของด้วยผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น สะท้อนถึงความเคารพและความเอาใจใส่ของผู้ให้ เพื่อเปลี่ยนของขวัญให้กลายเป็นงานศิลปะที่สง่างาม โดยมีบริการห่อผ้าฟุโรชิกิพร้อมผ้าให้เลือกหลากหลายลวดลาย
• From Thankful Heart
ชุดของขวัญที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ซึ่งถ่ายทอดความสุขในทุกๆ วัน สะท้อนถึงรสนิยมและความใส่ใจอย่างแท้จริงด้วยกระเช้าสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟและ Gift Set สุดพรีเมี่ยม อาทิ
- ชุดของขวัญชาเขียวหลากหลายเกรด (ราคาเริ่มต้นที่ 1,699 บาท) ประกอบด้วยคอลเลคชั่นชาเขียวระดับพรีเมี่ยมไปจนถึงระดับพิธีการ และพิเศษกับชุดชา Ikeda Senchado (ราคาเริ่มต้นที่ 5,900 บาท) จากโรงชาชื่อดังในเมืองคาโงชิม่า คัดสรรและควบคุมคุณภาพโดยเคนทาโร่ อิเคะดะ (Kentaro Ikeda) หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องชา (Tea Master) ชั้น 10 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ได้รับการรับรอง เพียง 23 คนในญี่ปุ่น จึงการันตีรสชาติอูมามิและกลิ่นหอมล้ำลึกที่เหนือระดับด้วยใบชาที่คั่วอย่างพิถีพิถัน มาพร้อมกาน้ำชาคิวซู (Kyusu Teapot) ที่ทำแบบแฮนด์เมดมีขายที่มิตซูโช เดปาจิกะ เท่านั้น
- เซ็ทของขวัญสินค้าญี่ปุ่น (ราคาเริ่มต้นที่ 288 บาท) พบกับขนมญี่ปุ่นหลากชนิด แยม น้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหาร ในรูปแบบกล่องของขวัญสวยงาม เหมือนซื้อที่ร้านของฝากจากญี่ปุ่น
• The Heart of Celebration
เซ็ตอาหารพรีเมียมรสเลิศสำหรับโอกาสพิเศษ (ราคาเริ่มต้นที่ 358 – 8,888 บาท) สัมผัสความหรูหราด้วยเซ็ตอาหารพรีเมียม เช่น ชุดของขวัญ Japanese Wagyu Gift Sets ที่มีเนื้อวากิว A5 จาก Hida, Hitachi, Yonezawa แบรนด์ขึ้นชื่อในระดับภูมิภาคของญี่ปุ่น หรือเซ็ตอาหารมงคล Osechi Ryori เมนูอาหารสำหรับเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ สื่อถึงความรุ่งเรือง มงคล และโชคดีต้อนรับปีใหม่ตามประเพณีญี่ปุ่นดั้งเดิม
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการมอบกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผสานความคิดสร้างสรรค์และความพิถีพิถันเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยคอลเลคชันพิเศษ "New Year Hamper - GIFT FROM THE HEART" ครั้งแรกจากมิตซูโคชิ เดปาจิกะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2568 ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ มิตซูโคชิ เดปาจิกะ B1 ตึกพาเหรด โครงการวัน แบงค็อก หรือ Line @MitsukoshiDPCKTH หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ (เฉพาะจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.) โทร 094 830 766 พิเศษ! จัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทขึ้นไป (ในระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร)
