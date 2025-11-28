xs
ป.ป.ช. เชิงรุก! เก็บข้อมูล "คุกวีไอพี" เอื้อนักโทษจีน ยันไม่มีใบสั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทำสำนวนคู่ขนานพนักงานสอบสวน ก่อนสรุปภายใน 30 วัน ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

วันนี้ (28 พ.ย.) เวลา 14.10 น. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ (ป.ป.ช.) พร้อม เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อหาข้อเท็จจริง กรณีชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจู่โจมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมนางแบบชาวจีน 2 ราย และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ บริเวณห้องผู้คุมที่มีการแปลงสภาพห้อง "คุกวีไอพี"

นายพัฒนพงศ์ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมและตรวจสอบภายในเรือนจำกว่า 1 ชั่วโมง ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. โดย นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รักษาการเลขาธิการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายตนลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลภายในเรือนจำฯ เนื่องจากพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร ตามฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ

นายพัฒนพงศ์ เผยว่า การเข้าตรวจสอบครั้งนี้ เพื่อมารับฟังคำชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้มีการดูสถานที่ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการ การนำพาบุคคลภายนอกเข้ามาในเรือนจำ ว่าปรากฏตัวอยู่ที่จุดใด และกล้องวงจรปิดมีภาพอะไรบ้าง รวมไปถึงห้องที่มีการกล่าวอ้างว่า “ห้องผู้ต้องขังจีนเทาและผู้ต้องขังที่ฝ่าฝืน กฎระเบียบนำไปใช้” นอกจากนี้ได้ขอข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ด้วยว่าการตรวจสอบถึงขั้นตอนไหนอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณา เพราะความผิดทางอาญาและละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พนักงานสอบสวนจะต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะให้ป.ป.ช. รับคดีเองหรือไม่

"เบื้องต้นทาง ป.ป.ช. มีข้อมูลน้อยมาก แต่จะทำงานในเชิงรุกมากขึ้นลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อดูสถานที่จริงและให้เห็นข้อมูลว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยครั้งนี้ไม่ต้องรอสำนวนจากพนักงานสอบสวน จากนั้น จะนำข้อมูลไปรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อจะไปประกอบการพิจารณาหรือทำคู่ขนานกับสำนวนจากตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยืนยันการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มีใบสั่งให้มาลงพื้นที่แต่เป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทาง ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ลงมาถึงระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ"


นายพัฒนพงศ์ เผยอีกว่า ส่วนห้องลับ จากการเข้าไปดูมองว่าไม่ได้ลับ เป็นเพียงห้องรับรองของผู้บริหาร และมองเห็นทางเข้า-ออกได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง การเดินทางเข้าออกนอกประเทศและเส้นทางการเงิน สามารถประสานหน่วยงานตรวจสอบได้อยู่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่หากพบมีความร่ำรวยผิดปกติก็ต้องถูกตรวจสอบด้วย กรณีเรียก อดีตผบ.เรือนจำฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำหรือไม่นั้น ขณะนี้เป็นอำนาจของดีเอสไอในการสอบสวน เพื่อหาหลักฐานรวมถึงพยาน

นายพัฒนพงศ์ เผยต่อว่า ส่วนกรณีที่ อดีตผบ.เรือนจำฯ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากพบว่ามีความร่ำรวยผิดปกตินั้น ในกรณีดังกล่าวตนต้องไปดูรายละเอียดที่มีการส่งมาในหนังสือก่อน เนื่องจากตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว แต่ถ้าหากมีรายละเอียดใดที่ต้องการเพิ่มเติมก็จะได้มีการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ถูกกล่าวหาเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรม สามารถทำหนังสือส่งไปได้ที่ ป.ป.ช. เพื่อที่จะได้นำเรียนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีข้อมูลอีกด้านนำมาประกอบการไต่สวน

ซึ่งหากพบว่า มีผลกระทบต่อผู้ถูกกล่าวหาจริง ทาง ป.ป.ช. ก็จะรับไต่สวนเอาไว้เอง แต่ถ้า ป.ป.ช. มองว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือดีเอสไอ ดำเนินการไปมาก รวดเร็ว และตามสมควรแล้ว ก็จะส่งเรื่องให้ทางพนักงานสอบสวนหรือดีเอสไอ ดำเนินการสอบสวนต่อไป แต่ต้องรายงานให้ ป.ป.ช. รับทราบ ถ้า ป.ป.ช. พบความผิดปกติหรือไม่เห็นด้วย ก็มีอำนาจที่จะเรียกสำนวนคืนได้
ป.ป.ช. เชิงรุก! เก็บข้อมูล "คุกวีไอพี" เอื้อนักโทษจีน ยันไม่มีใบสั่ง
ป.ป.ช. เชิงรุก! เก็บข้อมูล "คุกวีไอพี" เอื้อนักโทษจีน ยันไม่มีใบสั่ง
