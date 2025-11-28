ป.ป.ช. เชิงรุก! เก็บข้อมูล "คุกวีไอพี" เอื้อนักโทษจีน ยันไม่มีใบสั่ง

MGR Online - ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทำสำนวนคู่ขนานพนักงานสอบสวน ก่อนสรุปภายใน 30 วัน ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
วันนี้ (28 พ.ย.) เวลา 14.10 น. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ (ป.ป.ช.) พร้อม เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อหาข้อเท็จจริง กรณีชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจู่โจมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมนางแบบชาวจีน 2 ราย และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ บริเวณห้องผู้คุมที่มีการแปลงสภาพห้อง "คุกวีไอพี"
นายพัฒนพงศ์ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมและตรวจสอบภายในเรือนจำกว่า 1 ชั่วโมง ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. โดย นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รักษาการเลขาธิการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายตนลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลภายในเรือนจำฯ เนื่องจากพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร ตามฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ
นายพัฒนพงศ์ เผยว่า การเข้าตรวจสอบครั้งนี้ เพื่อมารับฟังคำชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้มีการดูสถานที่ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการ การนำพาบุคคลภายนอกเข้ามาในเรือนจำ ว่าปรากฏตัวอยู่ที่จุดใด และกล้องวงจรปิดมีภาพอะไรบ้าง รวมไปถึงห้องที่มีการกล่าวอ้างว่า “ห้องผู้ต้องขังจีนเทาและผู้ต้องขังที่ฝ่าฝืน กฎระเบียบนำไปใช้” นอกจากนี้ได้ขอข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ด้วยว่าการตรวจสอบถึงขั้นตอนไหนอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณา เพราะความผิดทางอาญาและละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พนักงานสอบสวนจะต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะให้ป.ป.ช. รับคดีเองหรือไม่
"เบื้องต้นทาง ป.ป.ช. มีข้อมูลน้อยมาก แต่จะทำงานในเชิงรุกมากขึ้นลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อดูสถานที่จริงและให้เห็นข้อมูลว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยครั้งนี้ไม่ต้องรอสำนวนจากพนักงานสอบสวน จากนั้น จะนำข้อมูลไปรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อจะไปประกอบการพิจารณาหรือทำคู่ขนานกับสำนวนจากตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยืนยันการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มีใบสั่งให้มาลงพื้นที่แต่เป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทาง ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ลงมาถึงระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ"
นายพัฒนพงศ์ เผยอีกว่า ส่วนห้องลับ จากการเข้าไปดูมองว่าไม่ได้ลับ เป็นเพียงห้องรับรองของผู้บริหาร และมองเห็นทางเข้า-ออกได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง การเดินทางเข้าออกนอกประเทศและเส้นทางการเงิน สามารถประสานหน่วยงานตรวจสอบได้อยู่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่หากพบมีความร่ำรวยผิดปกติก็ต้องถูกตรวจสอบด้วย กรณีเรียก อดีตผบ.เรือนจำฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำหรือไม่นั้น ขณะนี้เป็นอำนาจของดีเอสไอในการสอบสวน เพื่อหาหลักฐานรวมถึงพยาน
นายพัฒนพงศ์ เผยต่อว่า ส่วนกรณีที่ อดีตผบ.เรือนจำฯ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากพบว่ามีความร่ำรวยผิดปกตินั้น ในกรณีดังกล่าวตนต้องไปดูรายละเอียดที่มีการส่งมาในหนังสือก่อน เนื่องจากตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว แต่ถ้าหากมีรายละเอียดใดที่ต้องการเพิ่มเติมก็จะได้มีการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ถูกกล่าวหาเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรม สามารถทำหนังสือส่งไปได้ที่ ป.ป.ช. เพื่อที่จะได้นำเรียนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีข้อมูลอีกด้านนำมาประกอบการไต่สวน
ซึ่งหากพบว่า มีผลกระทบต่อผู้ถูกกล่าวหาจริง ทาง ป.ป.ช. ก็จะรับไต่สวนเอาไว้เอง แต่ถ้า ป.ป.ช. มองว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือดีเอสไอ ดำเนินการไปมาก รวดเร็ว และตามสมควรแล้ว ก็จะส่งเรื่องให้ทางพนักงานสอบสวนหรือดีเอสไอ ดำเนินการสอบสวนต่อไป แต่ต้องรายงานให้ ป.ป.ช. รับทราบ ถ้า ป.ป.ช. พบความผิดปกติหรือไม่เห็นด้วย ก็มีอำนาจที่จะเรียกสำนวนคืนได้