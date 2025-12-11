กรมการค้าต่างประเทศมอบของขวัญปีใหม่ ลดราคาฟอร์ม C/O ขยายเวลาบริการ

กรมการค้าต่างประเทศมอบของขวัญปีใหม่ผู้ประกอบการไทยแบบจัดเต็ม จัดโปรแรงลดราคาขายฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) 30% ช่วง Flash sale ลดสูงสุด 50% 15-19 ธ.ค.68 และขยายเวลาให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าถึง 18.30 น. 22-26 ธ.ค.68 เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการส่งออกช่วงท้ายปี
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเดินหน้ามอบของขวัญปีใหม่ 2569 ให้ผู้ประกอบการแบบจัดเต็ม ด้วยกิจกรรมพิเศษ 2 รายการ ทั้งลดราคาขายฟอร์มออนไลน์ครั้งใหญ่ และขยายเวลาการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มความคล่องตัวทางการค้าในช่วงท้ายปี 2568 ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในช่วงเดือน ธ.ค.2568
สำหรับกิจกรรมลดค่าฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) แบบกระดาษ A4 เฉพาะที่จำหน่ายผ่านระบบจำหน่ายออนไลน์ของกรม (https://formstore.dft.go.th) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค.2568 เป็นเวลา 5 วันเต็ม โดยลดราคาแบบฟอร์มทุกชนิด 30% จากชุดละ 30 บาท เหลือ 21 บาท พร้อมลุ้นเซอร์ไพรส์ Flash Sale ลดสูงสุด 50% เหลือชุดละ 15 บาท จำกัดจำนวน 100 ชุดต่อบริษัทต่อวัน ถือเป็นของขวัญพิเศษเพื่อส่งเสริมและสร้างความพร้อมให้ภาคเอกชนใช้งานระบบ SMART C/O โดยเลือกพิมพ์หนังสือรับรองด้วยตนเอง (Self–Printing) ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ ไม่ต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลาได้อย่างแท้จริง
ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษ คือ ขยายเวลาการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าถึงเวลา 18.30 น. ระหว่างวันที่ 22-26 ธ.ค.2568 ของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ 3 สาขา คือ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาสุวรรณภูมิ และสาขารัชดาภิเษก ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่เร่งส่งออกก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยปีที่ผ่านมา การขยายระยะเวลาให้บริการ ช่วยให้เจ้าหน้าที่อนุมัติหนังสือรับรองเพิ่มขึ้นกว่า 1,700 ฉบับต่อวัน สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และการตอบรับที่ดีของภาคการส่งออก โดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ (Air Freight) ในช่วงเย็นของแต่ละวัน
“กรมมั่นใจว่ามาตรการของขวัญปีใหม่ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เดินหน้าธุรกิจส่งออกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมรับปีใหม่ 2569 อย่างมั่นใจ โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดได้ผ่านระบบ DFT SMART C/O และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th รวมถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 02-547-4830, 02-547-4838 หรือสายด่วน 1385”นางอารดากล่าว