ป.ป.ส. ผนึก “วิน-ไรเดอร์” สร้างพื้นที่ปลอดภัยรับปีใหม่ เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

MGR Online - รองเลขาธิการ ป.ป.ส. แท็กทีม “วิน-ไรเดอร์” กว่า 150 ชีวิต ปล่อยแถวสร้างพื้นที่ปลอดภัย ดึงจุดแข็งเข้าถึงทุกตรอกซอกซอย ช่วยเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
วันนี้ (11 ธ.ค.) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดินแดง กรุงเทพฯ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานจัดกิจกรรม “วินไรเดอร์ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” โดยมี นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปปส.กทม. พร้อม พ.ญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ ผอ.สำนักป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ผู้แทนจากตำรวจนครบาล นางแสงเพ็ญ โพธิ์งาม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก และ น.ส.ทิพวรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีครั้งนี้
สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการเชิงรุกดึงกลุ่มแรงงานนอกระบบ “วินมอเตอร์ไซค์-ไรเดอร์” ร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด จัดกิจกรรม “วินไรเดอร์ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” มุ่งสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมระดมพลังจิตอาสาช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชนรับเทศกาลปีใหม่
จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ที่พบผู้เสพที่มีอาการทางจิตและประสาทเพิ่มมากขึ้น สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการค้นหาผู้เสพเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด รวมถึงการปราบปรามผู้ค้าอย่างจริงจัง สำนักงาน ป.ป.ส. เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขนส่งสาธารณะและเดลิเวอรี่ หรือ “วิน-ไรเดอร์” ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
ด้าน นายมานะ เผยว่า กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและไรเดอร์ ถือเป็นกลุ่มแรงงานอิสระ ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ข้อมูลจากสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (ณ 1 พ.ย. 68) ระบุว่ามีวินมอเตอร์ไซค์ ขึ้นทะเบียนกว่า 74,000 คน และจากการคาดการณ์มีไรเดอร์ที่ปฏิบัติงานจริงใน กทม. อีกกว่า 100,000 คน ซึ่งวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารและพัสดุตามตรอกซอกซอยวันละหลายล้านรอบ กลุ่มคนเหล่านี้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะถูกกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นเครื่องมือในการขนส่งยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
"สำนักงาน ป.ป.ส. ต้องการดึงศักยภาพของพี่น้องวินและไรเดอร์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสยาเสพติด เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในจุดที่เจ้าหน้าที่อาจเข้าไม่ถึง โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้ เรามุ่งหวังให้พวกเขามีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมขบวนการค้ายาเสพติด และช่วยกันทำให้พื้นที่ชุมชนของตนเองเป็นพื้นที่ปลอดภัย"
นายมานะ เผยอีกว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. , กองบัญชาการตำรวจนครบาล , กระทรวงแรงงาน , กรมการขนส่งทางบก , กรุงเทพมหานคร , สสส. , มูลนิธิรักษ์ไทย และภาคเอกชนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันชั้นนำ ได้แก่ Line Man , Grab , Shopee , SPX และ InDrive โดยมีตัวแทนวินและไรเดอร์เข้าร่วมกว่า 150 คน และภายในงานมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกระท่อม กฎหมายยาเสพติด และวิธีสังเกตพัสดุต้องสงสัย เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการขนส่งยาเสพติด
นอกจากนี้ ยังมีการมอบ “หมวกกันน็อค สายด่วน ป.ป.ส. 1386” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงานจริง เป็นสัญลักษณ์ของการขับขี่ปลอดภัยและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านภัยยาเสพติด รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกด้วย
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ภายใต้ชื่อเครือข่าย “แรงงานสองล้อ สุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมองค์ความรู้ไปแล้วกว่า 7,600 คน ในพื้นที่ 18 เขตของกรุงเทพมหานคร