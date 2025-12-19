ทช.พร้อมรับเดินทางปีใหม่69 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบนสายทาง -คืนผิวจราจรช่วงมีก่อสร้าง

กรมทางหลวงชนบท เตรียมแผนรองรับเดินทางช่วงปีใหม่ 2569 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบนสายทาง และคืนผิวจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ทุกสายทางสะดวก ปลอดภัย
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมความพร้อมดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางให้กับประชาชนเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคง ลดการสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้มอบของขวัญเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางตลอดเส้นทาง และมอบของที่ระลึก ภายใต้กรอบแนวคิด “H.N.Y.2569” ประกอบด้วย
H - Happiness of All “เดินทางอย่างมีความสุขทุกเส้นทางเพื่อคนไทย”
N - Network of Care “ดูแลใส่ใจอย่างเป็นระบบและทั่วถึง”
Y - Year of Safety “ปีแห่งความปลอดภัยบนถนนและทุกการเดินทาง” ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดรวมถึง ทช. ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อยกระดับด้านความสะดวกปลอดภัยและด้านการบริการให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช. ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินทางได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนจะมีการบูรณาการร่วมในการลดความสูญเสียช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียให้น้อยที่สุด เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
1. ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบ/ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร รวมถึงการตัดหญ้าบริเวณข้างทางเพื่อเพิ่มระยะมองเห็น
- โครงการก่อสร้าง/บูรณะ ถนนและสะพาน เตรียมความพร้อมเพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- ตรวจสอบ/เตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146, ระบบ CCTV, ระบบวิทยุสื่อสารและระบบ Conference
- ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การอำนวยความสะดวกปลอดภัยบนถนนทางหลวงชนบท
2. ช่วงควบคุมเข้มข้น
- โครงการก่อสร้าง/บูรณะ ถนนและสะพาน คืนพื้นผิวจราจรเรียบร้อยพร้อมหยุดงาน โดยติดตั้ง
ป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
- จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน
- จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146, CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference
- จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ
- จัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ บริเวณเสี่ยงอันตราย ทางลาดชันและ
จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3. ช่วงหลังเทศกาล
- รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น
- เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข (ระยะสั้น) จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทช. ร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างอุ่นใจสะดวกปลอดภัย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศและสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146