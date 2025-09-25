"อนุทิน" ลงพื้นที่ถนนทรุดรอบดึก ขออภัยประชาชนที่เดือดร้อน รับกังวลฝนตกทำพื้นทรุดตัวอีก เร่งคืนพื้นผิวจราจรให้โดยเร็ว

นายกฯ ฟิตจัดลงพื้นที่ถนนสามเสนยุบรอบดึก ขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ชี้ไม่ใช่เวลาโทษใคร ส่วนความรับผิดชอบทั้งอาญาและแพ่งต้องว่าตามกฎหมาย รับกังวลฝนตกทำพื้นทรุดตัวอีก เร่งคืนพื้นผิวจราจรให้โดยเร็วที่สุด
วันที่ 24 กันยายน เวลา 23.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่ทรุดและยุบตัวลง เป็นครั้งที่สอง หลังจากเมื่อช่วงเช้าได้เดินทางมาแล้วหนึ่งรอบ โดยมี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ผู้แทน รฟม.
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้มาดูหน้างาน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ทุ่มเทการทำงาน การแก้ไขปัญหาลดความอันตรายให้มากที่สุด เร่งคืนพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่า เจ้าหน้าที่ประเมินไว้ว่าจะคืนพื้นผิวจราจรได้เมื่อไหร่แล้ว นายอนุทิน กล่าวว่าผู้รับจ้างจะแถลงข่าวเวลา 11:00 น. ในเรื่องเทคนิคอย่าพึ่งพูดไปก่อนที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงจะเป็นคนชี้แจง
เมื่อถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ ที่ดูแล้วรู้สึกว่าแก้ไขยาก นายอนุทินกล่าวว่า จำนวนปริมาณดินที่ถล่มลงไป และที่เราต้องซ่อมอุโมงค์ อาจจะมีการยุบตัวและเรื่องของโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบของสายไฟฟ้าและความปลอดภัยของอาคารโดยรอบ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบไปแล้ว ซึ่งเราต้องเร่งหยุดน้ำ ปิดกั้นรอยรั่วต่างๆ พร้อมรับกังวลเรื่องฝนตกลงมา ดินอาจจะสไลด์ลงมาได้มากขึ้น ต้องพยายามถม และบดอัดที่ทำได้ ส่วนแผนรับมือต้องถามผู้รับผิดชอบ
เมื่อถามว่าตึกสูงบริเวณโดยรอบจะป้องกันอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการตรวจสอบอยู่แล้ว โดยทั่วไปตึกสูง อย่างเช่นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีที่จอดรถอยู่ใต้ดิน มีกำแพงกันดินไว้อยู่ชั้นหนึ่ง จะสังเกตได้ว่าการถล่มของดิน ในฝั่งที่เป็นอาคารเตี้ยอยู่อีกฝั่งนึงของถนน ตอนนี้เร่งอพยพผู้คนออกมา ปิดการใช้งานไม่มีผู้คนอยู่ในนั้น แล้วการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน คงมีแผนว่าจะทำอย่างไรกับอาคารเหล่านั้นที่จะไปเสริมเพราะมีบางส่วนที่เสาเข็มขาด ให้กลับมาอย่างไรให้เป็นสภาพปัจจุบันซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
ส่วนที่จะต้องมีการยกบล็อกคอนกรีต 4 ตัว 30 ตันขึ้นมาก่อน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่มีปัญหา ผู้สื่อข่าวเห็นอยู่แล้วว่าคอนกรีตเป็นช่วง ๆ สามารถตัดเป็นตอนๆ ทยอยยกขึ้นได้ การเข้าถึงของเครนเข้าถึงได้ใกล้ ไม่ต้องเอื้อมแขนเครนยาวเข้าไปสามารถที่จะยกน้ำหนักที่เยอะได้ เข้าไปใกล้เพราะคอนกรีตที่กีดขวาง เพราะตอนนี้เหมือนมันปิดช่องอุโมงค์อยู่ ตอนที่เราเอากระสอบทรายเข้าไปถม จึงยังถมได้ไม่เต็มที่ ถ้ายกขึ้นมาเราก็ต้องถมได้เต็มที่
เมื่อถามว่านายกอยากฝากอะไรถึงประชาชน นายกรัฐมนตรีระบุว่าในฐานะรัฐบาลต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนที่กับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่เวลาโทษใคร เป็นเวลาที่ต้องเร่งคืนสภาพผิวการจราจรให้เร็วที่สุด ส่วนด้วยความรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบทางด้านความเสียหายต่างๆ ความรับผิดชอบต่อสัญญา ความรับผิดชอบต่อทางแพ่ง ทางอาญา ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวด
นายกรัฐมนตรียังระบุว่า ตอนเช้าที่เดินทางมายังไม่ได้รับตำแหน่งตอนนี้รับตำแหน่งแล้วต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ตนและผู้ว่าฯ กทม.และทีมงานหน้าเดิมทั้งนั้นเราต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินไหวที่มีอาคาร สตง.ถล่ม ทีมกู้ภัย ทีมแก้ไขปัญหาเรื่องอุโมงค์ก็มีเหตุที่เพดานอุโมงค์ถล่มที่นครราชสีมา ลักษณะพื้นฐานไม่ต่างกันเท่าไหร่ สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญมากที่สุดคือปริมาณดินที่ไหลลงไป ที่จะย้ายดินเหล่านี้ออกไปให้ได้มากที่สุด