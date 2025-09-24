"ชัชชาติ" เผยเตรียมทิ้งกระสอบทราย 5 หมื่นลูกลงหลุมยุบ อุดรอยแยกตัวอุโมงค์กับสถานีรถไฟฟ้ากันดินไหลเข้า

MGR Online- ผู้ว่าฯ กทม.เผย รฟม.กับผู้รับเหมาใช้กระสอบทราย 5 หมื่นลูกอุดช่องระหว่างอุโมค์กับสถานีรถไฟฟ้า กันดินไหลเข้าไป ก่อนเทคอนกรีต เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ แต่มีปัญหาตัวชาร์ปโครงสร้างเก่าของการไฟฟ้า ขวางกระสอบทราย ทำให้อุดไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เตรียมหาทางขยับ
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. เวลาประมาณ 19.00 น.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล และช่วงบ่ายมีดินสไลด์ในหลุมลึกเพิ่มเติม ว่า สาเหตุมาจากน้ำไหลและชะดินเข้าไปในตัวอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ยังมีช่องว่างอยู่ รฟม.กับผู้รับเหมาได้ดำเนินการใช้กระสอบทราย จำนวน 50,000 ลูก หรือ 500 ลูกบาศก์เมตร เทลงไปเพื่ออุดช่องไม่ให้ดินไหลลงอุโมงค์ ทำให้การทรุดตัวของดินลดลง เพราะถ้าดินไม่มีที่ไหลไปก็จะหยุดการสไลด์
แต่ถ้ามีโพรงให้ไหลต่อก็จะมีการสไลด์ตัวเพิ่มขึ้น หลังจากทิ้งกระสอบทรายมีความเสถียรมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาตรงช่องชาร์ปเป็นชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมของการไฟฟ้า เป็นโครงสร้างเก่าไม่เกี่ยวข้องกับอุโมงค์ ตรงที่พังลงมาคือจุดที่รถค้างอยู่เมื่อเข้า ทรุดตัวลงมาแล้วไปขวางทางอยู่ ทำให้การทิ้งกระสอบทรายอาจไม่มีผล 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะตัวชาร์ปไปบังกระสอบทรายอยู่ หลังจากนี้ รฟม. ผู้รับเหมา และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย จะหารือในการขยับตัวชาร์ป เพื่อให้กระสอบทรายลงไปอุดได้ ซึ่งจะทำให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้น
ขั้นตอนต่อไปจากการพูดคุยกับ รฟม.จะมีการเทคอนกรีตเพิ่มเติมลงไป หลังทิ้งกระสอบทรายลงไปแล้ว เพื่อให้เกิดเสถียรภาพมากขึ้น และดำเนินการในขั้นต่อไปเพื่อหยุดการเคลื่อนของดิน ยืนยันว่าการใช้กระสอบทรายได้มาตรฐาน ทำหน้าที่หยุดการเคลื่อนที่ของดิน เพราะไม่สามารถเอาคนลงไปได้ กระสอบทรายมีความยืดหยุ่น สามารถลงไปปิดช่องว่างได้ละเอียด ขนาดกั้นน้ำท่วมยังใช้กระสอบทรายกั้นเลย น้ำยังลอดไม่ได้เลย เมื่อใช้กระสอบทรายดินก็ลอดไม่ได้ ถ้ามันลงไปอุดได้
ข้อดีกระสอบทรายในอนาคตสามารถเคลื่อนออกได้ไม่ยาก ถ้ารื้อออกเพื่อทำอุโมงค์ใหม่สามารถใช้หัวเจาะเข้าไปได้ ทำให้การก่อสร้างในอนาคตง่ายขึ้น อย่าลืมว่าเราต้องใช้อุโมงค์นี้ต่อในอนาคต ไม่ได้พังเหมือนตึก สตง.ฉะนั้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการอุดช่องว่างต่างๆ ต้องคำนึงถึงอนาคตด้วย ไม่ใช่ทำไปแล้วต้องมารื้ออีกรอบจะลำบาก เป็นวิธีที่ทางวิศกรหารือกันเป็นอย่างดีแล้ว.