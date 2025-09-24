“ชัชชาติ” เผยเหตุถนนทรุด ดินไหลเข้าอุโมค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน สั่งตั้งศูนย์บัญชาการติดตามใกล้ชิด

ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล เผยสาเหตุเกิดจาก ดินไหลเข้าอุโมค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน สั่งตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
วันนี้ (24 ก.ย.) ที่หน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารวชิรพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเหตุผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาด 30×30 เมตร ลึก 20 เมตร
นายชัชขาติ กล่าวว่า จุดที่คาดว่าเป็นต้นเหตุเป็นจุดที่อุโมงค์เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ เป็นส่วนก่อสร้างที่ลึกลงไปจากพื้นผิวจราจร 30 เมตร ลักษณะเป็นปล่องเข้าไปประสานจุดที่เป็นเชื่อมต่อ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือดินไหลถล่มเข้าไปภายในสถานีหลังจากจุดเชื่อมเสียหาย จนเปิดทางให้ดินไหลเข้าไปได้ ซึ่งความเสียหายขยายวงกว้างจากเหตุที่ท่อประปาแตกและมีน้ำไหลทะลักความเสียหายจึงยิ่งขยายวงกว้างรุนแรง ณ เวลา 09.30 น. น้ำประปาที่ไหลเข้าสถานีขณะนี้หยุดแล้ว
ทั้งนี้ รอบบริเวณจะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำประปาและไฟฟ้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถจัดสรรส่วนทดแทนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยได้
บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุยังถือว่าอยู่ในความอันตราย ฝั่งที่อันตราย คือ ฝั่งสน.สามเสน ส่วนด้านของตึกโรงพยาบาลไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีกำแพงลึกขวางอยู่ใต้ดินระหว่างโรงพยาบาลและพื้นที่ก่อสร้าง
โดยขณะนี้ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียง
จากนี้เป็นหน้าที่ของรฟม. ในการทำการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยเฉพาะสายสีม่วงส่วนใต้ ในฐานะเป็นเจ้าของโครงการในบริเวณใกล้เคียงว่าจะได้รับผลกระทบสิ่งใดหรือไม่
ในส่วนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้หยุดก่อน ทั้งนี้ กทม.มีการสั่งให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณเพิ่มเติม และเลเซอร์จับการเคลื่อนตัวของตึก โดยใช้เครื่องมือเดียวกับเหตุอาคาร สตง. เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบหลังจากนี้ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการทั้งในและจะมีการประชุมกันในช่วงเที่ยงวันนี้
ขณะที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ออกประกาศจากวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปิดให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท รวมถึงคลินิกปฐมภูมิเขตเมืองวชิรพยาบาล คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
จากเหตุการณ์ผิวจราจรทรุดตัวส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะดำเนินการนัดผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวกลับเข้ารับบริการตามปกติให้เร็วที่สุด