รฟม.สั่ง "ช.การช่าง" - "ซิโน-ไทย" หยุดสร้างรถไฟฟ้าสีม่วงใต้สัญญา 1 เร่งหาเหตุถนนทรุด

รฟม.สั่งการให้หยุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ หลังเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ซึ่งเป็นงานสัญญา 1 มี ช.การช่าง และ ซิโน-ไทย เป็นผู้รับจ้าง "พิพัฒน์" สั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุ
ตามที่เกิดเหตุพื้นถนนทรุดตัว บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2568 นั้น
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แจ้งให้ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ร่วมกับนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
โดยในเบื้องต้น ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และทีมงาน ได้สั่งการให้หยุดการก่อสร้างบริเวณพื้นที่เกิดเหตุในทันที เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ พร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน และอพยพประชาชนโดยรอบออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
รฟม. ได้ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง บริษัทโทรคมนาคม และตำรวจในพื้นที่ เพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงจัดการจราจรในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ทั้งนี้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้แจ้งปิดรับผู้ป่วยนอกเป็นเวลา 2 วัน และคงเหลือเฉพาะการให้บริการผู้ป่วยใน
ด้านนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ในโครงการสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-วงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่ 1 เป็นส่วนโครงสร้างใต้ดินตรงบริเวณสถานีวชิรพยาบาล บริเวณปลายสถานีรอยต่อระหว่างสถานีกับอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินมุ่งหน้าไปทางรัฐสภา ซึ่งเป็นอุโมงค์ซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นบนลึก 15 เมตร ชั้นล่างลึก 20 เมตรเศษ โดยสาเหตุที่เกิดขณะนี้ รฟม. และภาควิชาการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น แต่จากข้อเท็จจริง คือ มีการเคลื่อนตัว ซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำใต้ดินและดินที่มีการเคลื่อนตัวในอุโมงค์ชั้นล่าง ทำให้รอยต่อระหว่างตัวอุโมงค์และผนังสถานีมีการเคลื่อนตัว ส่งผลให้ดินมีทรุดตัวลงไป และดินบางส่วนพร้อมกับน้ำที่บริเวณท่อประปาหลักหักด้วย ทำให้น้ำและดินไหลเข้าไปบริเวณสถานีบางส่วน โดยขณะนี้ทาง รฟม. กำลังเร่งหยุดการเคลื่อนตัวของดินทั้งหมด และจะรีบคืนสภาพโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ "ความเสียหายที่เกิดขึ้น รฟม. รับผิดชอบทั้งหมด"
สำหรับ จุดเกิดเหตุด้านหน้า โรงพยาบาลวชิระ เป็น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้) โดยมี บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วง เตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ ในวงเงิน 19,430 ล้านบาท