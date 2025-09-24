เปิดเลขทะเบียนรถกระบะ รอดปาฏิหาริย์บนปากหลุมถนนยุบหน้า รพ.วชิระฯ

หลังจากเกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในวินาทีที่เกิดเหตุพบรถกระบะรอดตายหวุดหวิด เผยเลขทะเบียน “2ฒว 4854 กรุงเทพมหานคร“
จากกรณีเมื่อเช้าวันนี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. จากภาพพบรถกระบะคันหนึ่งรอดปาฏิหาริย์จอดอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
ล่าสุด เพจ “เฮียขับรถ” เผยภาพเลขทะเบียนรถกระบะคันดังกล่าว “2ฒว 4854 กรุงเทพมหานคร“ นอกจากนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากคอมเมนต์ถามถึงความปลอดภัยของผู้ที่ขับขี่รถกระบะ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ