เปิดเลขทะเบียนรถกระบะ รอดปาฏิหาริย์บนปากหลุมถนนยุบหน้า รพ.วชิระฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในวินาทีที่เกิดเหตุพบรถกระบะรอดตายหวุดหวิด เผยเลขทะเบียน “2ฒว 4854 กรุงเทพมหานคร“

จากกรณีเมื่อเช้าวันนี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. จากภาพพบรถกระบะคันหนึ่งรอดปาฏิหาริย์จอดอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ

ล่าสุด เพจ “เฮียขับรถ” เผยภาพเลขทะเบียนรถกระบะคันดังกล่าว “2ฒว 4854 กรุงเทพมหานคร“ นอกจากนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากคอมเมนต์ถามถึงความปลอดภัยของผู้ที่ขับขี่รถกระบะ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ











