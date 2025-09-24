ดร.ธรณ์ชี้หลุมยักษ์หน้าวชิรพยาบาลไม่ใช่หินปูนละลาย แต่เป็นการทรุดตัว แนะตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุง

ดร.ธรณ์ เผยผ่านเฟซบุ๊กว่า “หลุมยุบ” ขนาดใหญ่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ไม่น่าจะเกิดจากหินปูนละลายแบบทั่วไป แต่มีลักษณะคล้ายถนนทรุดตัวจากโพรงใต้ดิน อาจมาจากท่อน้ำรั่วหรือการก่อสร้างใต้ดิน พร้อมแนะรัฐตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง หลังหลุมครั้งนี้มีความลึกและใหญ่เกินกว่าที่เคยพบในต่างประเทศ
จากกรณี เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนเข้าตรวจสอบพื้นที่ ถนนที่ทรุดตัวเป็นหลุมกว้างประมาณ 30 x 30 เมตร ลึกกว่า 50 เมตร และยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ด้านหน้าโรงพยาบาล รวมถึงบริเวณใกล้สถานีตำรวจสามเสน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรบนถนนสามเสน ช่วงหน้า รพ.วชิรพยาบาล – แยกซังฮี้ ส่งผลให้การจราจรบน สะพานกรุงธนฯ ขาเข้า ติดขัดอย่างหนัก รถติดสะสมยาวไปถึง สะพานข้ามแยกบางพลัดแล้ว ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (23 ก.ย.) เฟซบุ๊ก "Thon Thamrongnawasawat" หรือ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาให้ควสมรู้ถึงกรณีหลุมหยุบ โดยระบุข้อความว่า "หลุมยุบทั่วไปเกิดจากหินปูนละลายจนเกิดโพรงใต้ดิน แต่หลุมยุบในกรุงเทพไม่น่ามีหินปูน เป็นลักษณะเหมือนการทรุดตัวของถนนเนื่องจากมีโพรงใหญ่ใต้ดิน อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ท่อน้ำใต้ดินรั่วจนละลายดินข้างล่างออกไปกลายเป็นโพรง หรือมีการก่อสร้างใต้ดินทำให้ดินไหลออกไป
อย่างไรก็ตาม ต้องตรวจสอบโดยละเอียด รวมถึงย้อนกลับไปดูด้วยว่าก่อนหน้ามีอะไรผิดปรกติ เช่น ถนนทรุด กำแพงเอียง ฯลฯ เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบที่อื่นๆ ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ? ที่น่าแปลกใจคือหลุมยุบลึกมากและใหญ่มาก ลึกกว่าหลายแห่งที่เคยเกิดในต่างประเทศ คงต้องรอตามกันต่อไปครับ"