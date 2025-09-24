ด่วน! ถนนทรุดตัวลึก 50 เมตร สั่งปิดการจราจร ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้แล้ว

วันนี้ (24 ก.ย. ) ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเหตุถนนทรุดตัวเป็นบริเวณกว้าง บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต เบื้องต้นมีการสั่งอพยพผู้ป่วย-ชาวบ้านใกล้เคียง
โดยเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. และยังคงขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าการทรุดตัวเกิดขึ้นใกล้เคียงกับอาคารของโรงพยาบาล ส่งผลให้เสาไฟฟ้า 2 ต้น และรถยกของสน.สามเสน ตกลงไปในหลุมยุบดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการแล้ว
อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย และล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 07.50 น. ได้มีการประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยในแฟลตที่อยู่ใกล้เคียงอพยพออกจากอาคาร
เวลา 07.13 น. เกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ หน้ารพ.วชิรพยาบาล ถนนสามเสน เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 ตารางเมตร ลึก 50 เมตร เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การจราจรบนสะพานกรุงธน ขาเข้า เวลานี้ รถติดขัดมาก
อย่างไรก็ตามจุดดังกล่าวใกล้เคียงอาคารของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและประชาชนใกล้เคียงออกจากจุดที่เกิดเหตุ
สำนักงานเขตดุสิต รายงานว่า เวลา 07.40 น. ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียงได้เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งผู้พักอาศัยบริเวณแฟลตใกล้เคียงให้อพยพออกจากที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 07.45 น. ที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น และมีรถยกของ สน.สามเสน ได้ตกลงไป และการทรุดตัวได้ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ถึงที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการ
ด้าน จส.100 รายงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากหน้าโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสนทรุดตัว ท่อประปาขนาดใหญ่แตกชำรุด มีน้ำท่วมขัง ทางโรงพยาบาลงดรับคนไข้ ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินชั่วคราว เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยง รวมถึงผู้พักอาศัยบริเวณแฟลตใกล้เคียงให้อพยพออกจากที่เกิดเหตุ