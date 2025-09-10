xs
xsm
sm
md
lg

สลด! “รถบัส The Voice” เสียชีวิต รถบรรทุกน้ำดื่มชนเสาไฟฟ้า 24 ต้นหักโค่น “อุ๋ม ดันดารา” โพสต์สุดอาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณี “รถบัส เดอะวอยซ์” หรือ “นายบุญฤทธิ์ เจริญวงศ์” อายุ 27 ปี นั่งมากับรถบรรทุกน้ำดื่ม ก่อนรถบรรทุกพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าร้านอาหารฮิมโก้ง ถนนสายหนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ 24 ต้นหักโค่น รถบัสที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตสุดสลด

ด้าน เฟซบุ๊ก “อุ๋ม ดันดารา” ได้โพสต์อาลัย โดยเขียนแคปชั่นว่า “ขอให้ไปสู่สุคตินะน้องชายของพี่ ไปสบายแล้วนะ” พร้อมเผยว่าเมื่อ 5 ชั่วโมงที่แล้วก่อนเกิดเหตุ เจ้าตัวยังออนเฟซฯ อยู่เลย และแจ้งกำหนดการพิธีทางศาสนา ทำแฟนๆ เข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจด้วยเป็นจำนวนมาก














สลด! “รถบัส The Voice” เสียชีวิต รถบรรทุกน้ำดื่มชนเสาไฟฟ้า 24 ต้นหักโค่น “อุ๋ม ดันดารา” โพสต์สุดอาลัย
สลด! “รถบัส The Voice” เสียชีวิต รถบรรทุกน้ำดื่มชนเสาไฟฟ้า 24 ต้นหักโค่น “อุ๋ม ดันดารา” โพสต์สุดอาลัย
สลด! “รถบัส The Voice” เสียชีวิต รถบรรทุกน้ำดื่มชนเสาไฟฟ้า 24 ต้นหักโค่น “อุ๋ม ดันดารา” โพสต์สุดอาลัย
สลด! “รถบัส The Voice” เสียชีวิต รถบรรทุกน้ำดื่มชนเสาไฟฟ้า 24 ต้นหักโค่น “อุ๋ม ดันดารา” โพสต์สุดอาลัย
สลด! “รถบัส The Voice” เสียชีวิต รถบรรทุกน้ำดื่มชนเสาไฟฟ้า 24 ต้นหักโค่น “อุ๋ม ดันดารา” โพสต์สุดอาลัย
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น