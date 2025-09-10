เผยลางสังหรณ์ก่อนกระบะส่งน้ำชนวินาศกลางเชียงใหม่ “รถบัส เดอะวอยซ์” นั่งข้างคนขับดับสังเวย

เชียงใหม่ – ศิลปินเชียงใหม่ “ลายไทยอินดี้” รวมใจร่วมจัดงานศพส่ง “รถบัส เดอะวอยซ์ซีซั่น 6” ดับสังเวยกระบะส่งน้ำเสียหลักชนเสาไฟฟ้ากลางเชียงใหม่ หักโค่นวินาศสันตะโร 52 ต้น อาคารร้านค้า-รถราริมทางเสียหายยับเยิน เผยลางบอกเหตุเจ้าตัวฝันรถคันเกิดเหตุไล่ตาม 2 วันติด-คนใกล้ชิดเห็นหน้าหมอง
กรณีรถกระบะบรรทุกน้ำดื่ม พุ่งชนเสาไฟฟ้า บริเวณหน้าร้านฮิมโก้ง ถนนสายหนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.10 น. 9 ก.ย. 68 จนเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด รวม 52 ต้น เป็นเสาแรงสูง 115 kV จำนวน 24 ต้น เสาแรงสูง 22 kV จำนวน 23 ต้น เสาแรงต่ำ 9 เมตร 5 ต้น หม้อแปลง 7 ลูก มิเตอร์ไฟฟ้า 34 เครื่อง บ้านเรือนร้านค้าได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 หลัง รถราที่จอดริมทางอีกไม่น้อยกว่า 20 คัน รวมทั้งยังเกิดไฟไหม้ร้านอาหารด้วย รวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
ซึ่งเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย นายทรงชัย อายุ 25 ปี คนขับ ยังอาการสาหัส และนายบุญฤทธิ์ เจริญวงศ์ หรือ รถบัส เคยเข้าประกวดเดอะวอยซ์ ซีซั่น 6 เข้าถึงรอบ Battle ทีมสิงโตนำโชค ที่นั่งข้างคนขับในวินาทีเกิดเหตุได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น
นางเนตรนภา มะลาศรี อุ๋มดันดารา เปิดเผยที่ร้านฮานิชาบู อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ว่าก่อนหน้านั้นรถบัสอยู่ที่ร้านและรับงานนักร้อง ตนก็เป็นนักร้อง อยู่ด้วยกันมาเป็น 10 ปี กินข้าวหม้อเดียวกันมา เหมือนครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้อง รวมทั้งได้ร่วมงานกับค่ายลายไทยอินดี้ มีเฮียช้างเป็นเจ้าของ เหมือนคุณพ่อคนหนึ่งของรถบัส
ก่อนแฟนรถบัสเขาจะโทรมาบอกเรื่องอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า และรถบัสเสีย บรรยากาศมันวังเวงมาก ปกติรถบัสเป็นคนขี้แกล้ง แกล้งได้ตลอดเวลา วันที่ 1 ที่ผ่านมา มองหน้าเค้า ยังคุยกับแฟนตนว่าหน้าน้องเศร้าหมอง ดูว่าจะอายุไม่ยืน แต่แก้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ก่อนหน้านั้น แฟนเขาบอกว่า..รถบัสฝันรถคันที่ชนไล่ตามตัวเขาถึง 2 วันติดกัน เขายังบอกจะเอาเลขไปซื้อหวยด้วย
รถบัสเป็นคนขยันไม่เลือกงาน ช่วยงานได้ทุกอย่าง และมองว่า ร้านนี้เป็นร้านเขา ไม่เคยเกี่ยงงาน ตอนโควิดที่ผ่านมา ไม่มีงานร้องเพลง ก็ทำทุกอย่าง มาปิ้งเนื้อย่างขายหน้าร้าน งานก่อสร้างก็ไปทำช่วยอาเขาที่รับเหมา ขับรถเซเว่นฯก็ทำทุกอย่าง เป็นคนดี เพื่อนฝูงก็รัก ขี้เล่นสู้ชีวิต ช่วงหนึ่งเคยไปทัวร์คอนเสิร์ตกับรถบัสทางอีสาน ภาคกลาง และถ่ายเอ็มวีเพลงกล่อมของแม่ รถบัสรับบทลูกชาย บางครั้งเขาก็ร้องแกล้งแปลงเนื้อเพลงจนเราลืมเนื้อเพลง
ด้านนายสงกรานต์ คำแสง หรือพี่เบิร์ด โปรดิวเซอร์ค่ายลายไทยอินดี้ เปิดเผยว่า ตนเป็นโปรดิวเซอร์ให้รถบัสช่วงที่ประกวดเดอะวอยซ์อยู่ ก็ทำเพลงโคฟเวอร์แด่คนหวังดี ยอดวิวล้านแตกคนแรกเลย ทำกันมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกทุกแนว หลังๆตั้งแต่ช่วงโควิด ก็ห่างหายไปไม่ค่อยได้ทำเพลงกัน
“เมื่อวานตอนบ่ายสองสิบนาที ก่อนเกิดอุบัติเหตุ อยู่ดีๆ รถบัสก็ทักมาหา ว่าจำฉันได้ไหม ตนรู้ว่าเป็นเพลง เพราะเป็นคนแต่ง และเขาร้องเพลงนี้ไว้ก็แกล้งมุกใส่ว่าจำไม่ได้ เขาก็บอกอยากร้องเพลงนี้อีกรอบนึง เพราะตอนนั้นเขาคิดว่ายังร้องไม่ดี ตนเองไม่คิดว่าจะเป็นลางบอกเหตุ น้องมากดไลค์ข้อความ ตอนบ่ายสามสี่นาที ตนก็ส่งแบ็คกิ้งแทรคไป เขาก็ไม่ตอบ จนเพื่อนมาบอกห้าโมง ว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุคือรถบัส ตอนนี้ยังช็อกอยู่ เกิดขึ้นเร็วมาก ทำใจยังไม่ได้ ตอนเล่นดนตรีลูกค้าขอเพลง หนอนผีเสื้อมา เป็นเพลงที่น้องใช้ประกวดเดอะวอยซ์รอบที่ 2 ตอนแรกในวงจะให้ร้อง ตนร้องไม่ได้ เพราะถ้าร้องออกมา ร้องไห้แน่นอน ก็ให้คนอื่นร้อง และไปหลบที่มุมร้องไห้”
สำหรับงานศพของ “รสบัส” พ่อเสียไปแต่เด็ก พี่สาวเขาก็มีภาระดูแลครอบครัว ก็จะไม่มีเงินจัดงานศพให้น้องได้เยอะแยะ ในนามกลุ่มตัวแทนค่ายลายไทยอินดี้ ก็จะจัดงานให้รถบัส ส่งรถบัสไปสู่สุคติ ส่วนค่าใช้จ่าย ก็เป็นศิลปินเชียงใหม่ช่วยกัน รวบรวมมาทำบุญ ทั้งค่าศาลาพักศพ เมรุ ค่าปราสาท ค่าสวดอภิธรรมพระ อาหารเลี้ยงแขก 4 วัน 3 คืน เริ่มสวดอภิธรรมคืนแรกวันที่ 11 กันยายน 2568 ที่วัดศรีสุพรรณ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ 13 กันยายน จะมีกิจกรรมของกลุ่มนักร้องนักดนตรีเชียงใหม่ หรือจากต่างจังหวัด ร่วมร้องเพลงไว้อาลัยให้รถบัสครั้งสุดท้าย ก่อนฌาปนกิจศพช่วงบ่าย