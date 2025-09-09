รถกระบะส่งน้ำดื่มยี่ห้อดังเชียงใหม่ซิ่งแหกโค้งชนเสาไฟล้มหลายสิบต้นเสียหายหนัก ไฟดับวงกว้าง ตาย1เจ็บ1

เชียงใหม่ - พังระเนระนาด! รถกระบะส่งน้ำดื่มยี่ห้อดังเชียงใหม่ ซิ่งท้านรกแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายสิบต้น ล้มทับใส่บ้านเรือน ร้านค้าและทรัพย์สินเสียหายยับเยิน แถมทำไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหลายพื้นที่ ส่วนคนขับบาดเจ็บหนัก แต่คนนั่งมาด้วยเสียชีวิต ด้าน กฟภ.ระดม จนท.และอุปกรณ์เร่งซ่อมแซมด่วน ขณะที่มูลค่าความเสียหายยังต้องรอการประเมิน
เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันนี้(9 ก.ย.68) เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ผห-3933 เชียงใหม่ ซึ่งเป็นรถส่งน้ำดื่มบรรจุขวดตรานาคราช ที่บรรทุกน้ำดื่มมาเต็มคัน เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบนถนนแยกกองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงทางโค้งระหว่างขับมุ่งหน้าจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาไปทางสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก โดยรถได้พุ่งชนอย่างแรงจนเสาไฟฟ้าหักโค่นลงและส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงหักล้มอีกหลายสิบต้นเป็นระยะทางยาวเกือบ1กิโลเมตร
โดยเสาไฟฟ้าได้หักโค่นใส่บ้านเรือนและร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายกว่า 10 หลัง ตลอดจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งทรัพย์สินเสียหายอีกจำนวนมาก แต่ไม่มีผู้ได้รับอันตราย ขณะเดียวกันสายไฟฟ้าที่ขาดยังทำให้เกิดประกายไฟจนลุกไหม้ร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วย แต่ยังดีที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือดับไฟได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ส่วนคนขับรถคันเกิดเหตุและคนที่นั่งข้าง ที่เป็นผู้ชายทั้ง 2 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามคนนั่งข้างได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ขณะที่คนขับยังอาการหนัก ทั้งนี้จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยการเบรคเป็นทางยาว จึงคาดว่ารถคันที่ประสบเหตุน่าจะขับขี่มาด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะเสียหลักในช่วงที่เป็นทางโค้งและประสบเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป
ขณะที่ ดร.ทองสุข วงศ์โสภา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ 2 เปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในหลายอำเภอ นานประมาณ 15 นาที ทั้งอำเภอแม่ริม แม่โจ้สันทราย ดอยสะเก็ด ตลอดจนในพื้นที่อำเภอเมือง ก่อนคืนกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ เนื่องจากเสาไฟฟ้าเกือบทั้งหมดนั้นเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ที่นำกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังสถานีไฟฟ้าแม่ริม เพื่อช่วยลดแรงดันไฟฟ้าก่อนส่งเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนในหลายอำเภอ เหลือเพียงตัดกระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือนบนถนนหนองฮ่อ
ส่วนการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าเก็บกู้ซากเสาไฟที่โค่นล้ม โดยเริ่มจากการตัดสายไฟที่ระโยงระยางเชื่อมต่อกันก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเสาออกจากพื้นที่ เพื่อคืนผิวจราจรก่อนเป็นอันดับแรก คาดว่าจะใช้เวลาตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า จากนั้นจะเดินหน้าซ่อมระบบไฟฟ้าให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด สำหรับมูลค่าความเสียหายนั้น ยังต้องประเมินมูลค่าอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งผู้ก่อเหตุต้องรับผิดชอบ
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้น ปรากฏว่ามีคลิปจากกล้องหน้ารถที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างละเอียด ตั้งแต่วินาทีที่รถกระบะบรรทุกน้ำดื่มขับมาด้วยความเร็วสูงในช่วงเข้าทางโค้งและเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนหักโค่น พร้อมทำให้เสาไฟฟ้าที่อยู่ต่อๆ กันล้มลงตามไปด้วย โดยล้มใส่บ้านเรือนและร้านค้าได้รับความเสียหาย รวมทั้งเกิดไฟลุกไหม้ ทั้งนี้เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่า รถคันที่เกิดเหตุขับมาด้วยความเร็วสูงและพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งรู้สึกตกใจกลัวมาก แต่ยังดีที่หนีออกมาจากบ้านได้ทันและไม่ได้รับอันตราย