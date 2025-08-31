พระราม 2 อีกแล้ว!รถเครนสร้างทางยกระดับ ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ล้มฟาดรถกระบะ ขณะยกแท่งเหล็กบาดเจ็บ 3 ราย

เกิดเหตุรถเครนสร้างทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ล้มฟาดรถกระบะ ขณะขนย้ายเหล็กมีผู้รถเครน บาดเจ็บ 3 ราย ทำรถติด ไฟดับวงกว้าง เบื้องต้น ทล.ประเมินสาเหตุจากการตั้งโมบายเครน
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.56 น. วันที่ 31 ส.ค.2568 เกิดเหตุรถเครน ขนย้าย support โครงสร้างตอม่อก่อสร้างโครงการ ทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว หรือ มอเตอร์เวย์( M82 ) ตอน 4 เสียหลัก ล้มทับรถกระบะ ขณะกำลังใช้เครนยกแท่งเหล็ก ขึ้นไปติดตั้งโครงสร้างตอม่อทางยกระดับ M82 โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่องทางคู่ขนาน ทล.35 กม.26+500 ขาเข้ากทม.
เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบ รวม 3 ราย นำส่ง โรงพยาบาลแล้วทั้งหมด ผู้บาดเจ็บที่มากับรถกระบะ 2 ราย 1.นาย ศิวะดล พรมลา อายุ 36 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณคิ้วแตก 2.นส.สาวิตรี พรมลา อายุ 43 ปี ไม่ได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถเครน 1 ราย ชื่อนายปรีชา ขุนแพง อายุ 58 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อย
อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และกีดขวาง 2 ช่องจราจรซ้ายของทางหลักทำให้การจราจรเส้นทางพระราม 2 ช่วงจุดเกิดเหตุไม่สามารถผ่านไปได้ จราจรติดขัดสะสม 2 กม.เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตัดรถที่จะผ่านเส้นทางนี้ ให้เลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนเศรษฐกิจ โดยสามารถเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุและเปิดให้การจราจรผ่านทางหลักได้ตามปกติเวลาประมาณ 08.00 น.
โดยกรมทางหลวง รายงานว่า สาเหตุเบื้องต้น ของการเกิดเหตุขณะทำการรื้อ support โครงสร้างตอม่อและขนย้าย ขณะยกออกน้ำหนักได้เทไปข้างหน้า ทำให้เครนล้มลง โดยประเมินสาเหตุเกิดจาก การตั้งโมบายเครนไม่สอดคล้องกลับลักษณะงาน
สำหรับ ทางยกระดับ หรือ มอเตอร์เวย์( M82 ) ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้วตอน 4 ระยะทาง 1.26 กิโลเมตร มี บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด ผู้รับจ้างมูลค่างาน 1,876 ล้านบาท
นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่เวลาประมาณ 04.30 น. เพื่อติดตามเหตุการณ์กรณีรถเครนที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานก่อสร้างทางยกระดับ ถนนพระราม 2 ช่วงตอน 4 ฝั่งเข้า กทม.ก่อนถึงเซ็นทรัลมหาชัย เกิดพลิกคว่ำหล่นทับรถกระบะประชาชน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเป็นคนขับและผู้โดยสารในรถกระบะ 2คน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัย
ส่วนคนขับเครนที่ติดอยู่ภายใน 1 คนเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือนำออกมาจากรถแล้วนำส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลเรื่องการรักษาผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
ภายหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ออกข้อสั่งการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมา และของกรมทางหลวง เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเครนที่พลิกตะแคงออกจากช่องทางจราจรโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชน
2. ให้ควบคุมการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และปลอดภัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก
3. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้รถ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนพระราม 2 บริเวณจุดเกิดเหตุ เนื่องจากคาดว่าการจราจรจะหนาแน่นติดขัดในช่วงเช้าและช่วงสายของวัน
4.ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงถูกเกี่ยวขาด