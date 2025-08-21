เปิดใช้แล้ว!ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว แก้ตอขวดจุดตัด "พระราม 2 "ช่วงสมุทรสาคร

กรมทางหลวงเปิดใช้ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว สมุทรสาคร แก้รอขวด จุดตัด "พระราม 2 กับ ทล.375 พร้อมเร่งสร้างทางยกระดับ "M82 บางขุนเทียน-เอกชัย"
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า วันที่ 21 ส.ค. 68 กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดให้บริการ "ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว" บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) กม.38+400 จังหวัดสมุทรสาคร อย่างเป็นทางการ หลังเร่งรัดการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ มีเป้าหมายหลักในการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทาง
การเปิดใช้ ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จะช่วยแก้ไขปัญหาคอขวดบริเวณจุดตัดระหว่าง ทล.35 และ ทล.375 (สายบ้านแพ้ว - พระประโทน) ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมศักยภาพโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบการขนส่งทางถนนในภาพรวมอีกด้วย
โดยโครงสร้าง ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว ประกอบด้วย
-สะพานคอนกรีตอัดแรง (Ramp BP-1) ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 447.750 เมตร (สำหรับเข้า อ.บ้านแพ้ว)
-สะพานคอนกรีตอัดแรง (Ramp BP-2) ขนาด 1 ช่องจราจร กว้าง 6.50 เมตร ยาว 787.000 เมตร (สำหรับออกสมุทรสงคราม)
- พร้อมงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง, ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต, ระบบระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ตีเส้นจราจร, ทางเท้า และงานอำนวยความปลอดภัย
สำหรับผู้ใช้เส้นทาง สามารถใช้ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว เพื่อเดินทางได้ดังนี้
• สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร มุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านแพ้ว (ทล.35): สามารถขึ้นสะพานเพื่อเลี้ยวขวาเข้า ทางหลวงหมายเลข 375 เดินทางต่อไปยังจังหวัดนครปฐม ได้อย่างสะดวก
• สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐม (ทล.375): สามารถขึ้นสะพานเพื่อเลี้ยวขวาเข้า ทางหลวงหมายเลข 35 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม หรือเดินทางต่อไปยังภาคใต้
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ขณะนี้ มีโครงการสำคัญบนถนนพระราม 2 ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมีความก้าวหน้า ดังนี้
โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 9+731 ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ถึง กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 10.564 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดขึ้น-ลง 2 แห่ง ได้แก่ ด่านฯ พันท้ายนรสิงห์ และด่านฯ มหาชัย 1 โดยแบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับแล้วเสร็จในทุกสัญญา
โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย 10 สัญญา ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธาโดยรวมอยู่ที่ 83.43%
เมื่อโครงการทางยกระดับและทางหลวงพิเศษเหล่านี้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยลดผลกระทบจากการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 ที่มีปริมาณรถยนต์เฉลี่ยสูงถึงประมาณ 200,000 คันต่อวัน นอกจากนี้ ยังจะเป็นเส้นทางสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และเสริมสร้างความมั่นคงด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนทั้งการเดินทางและการขนส่งสินค้าลงสู่ภาคใต้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น