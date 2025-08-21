กรมทางหลวงเปิดใช้ “ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว” สมุทรสาคร แก้รถติดพระราม 2 – เผย M82 ช่วงบางขุนเทียน–เอกชัย สร้างเสร็จแล้ว

สมุทรสาคร - กรมทางหลวงเปิดบริการ “ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว” บนถนนพระราม 2 กม.38+400 จังหวัดสมุทรสาคร อย่างเป็นทางการ บรรเทาปัญหารถติดและเพิ่มความคล่องตัวการเดินทางเชื่อมต่อภาคกลาง–ภาคใต้ พร้อมประกาศทางยกระดับพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน–เอกชัยสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ M82 บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว คืบหน้าแล้วกว่า 83%
วันนี้( 21 ส.ค.) กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดให้บริการ “ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว” บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) กม.38+400 จังหวัดสมุทรสาคร อย่างเป็นทางการ หลังเร่งรัดการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชน
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วจะช่วยแก้ไขปัญหาคอขวดบริเวณจุดตัดระหว่างถนนพระราม 2 และทางหลวงหมายเลข 375 (บ้านแพ้ว–พระประโทน) ทำให้การเดินทางเชื่อมโยงสมุทรสาคร–นครปฐม–ราชบุรี–กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเสริมศักยภาพโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบการขนส่งทางถนนในภาพรวม
ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว ประกอบด้วย สะพานคอนกรีตอัดแรง (Ramp BP-1) ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 447.75 เมตร สำหรับเข้าอำเภอบ้านแพ้วสะพานคอนกรีตอัดแรง (Ramp BP-2) ขนาด 1 ช่องจราจร กว้าง 6.5 เมตร ยาว 787 เมตร สำหรับออกสมุทรสงคราม สะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง พร้อมผิวทางแอสฟัลท์ ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ทางเท้า และมาตรการความปลอดภัย
ผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางจากสมุทรสาครเข้าสู่บ้านแพ้วและนครปฐมได้สะดวกขึ้น ขณะที่รถจากนครปฐมสามารถขึ้นสะพานเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสมุทรสงครามและภาคใต้ได้ทันที
นอกจากนี้ อธิบดี ทล. ยังรายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญบนถนนพระราม 2 ได้แก่ ทางยกระดับพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน–เอกชัย ระยะทาง 10.564 กม. ขนาด 6 ช่องจราจร ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกสัญญา มีจุดขึ้น-ลงที่ด่านพันท้ายนรสิงห์ และด่านมหาชัย 1 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย–บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. แบ่งเป็น 10 สัญญา ปัจจุบันงานโยธาคืบหน้า 83.43%
เมื่อโครงการทางยกระดับและ M82 สร้างเสร็จ จะช่วยลดผลกระทบการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 ซึ่งมีรถเฉลี่ยกว่า 200,000 คันต่อวัน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ลงสู่ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง