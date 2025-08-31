ถนนพระราม 2 อีกแล้ว! รถเครนล้มทับกระบะเจ็บ 3 ราย เกี่ยวสายไฟฟ้าทำไฟดับย่านสมุทรสาคร

เกิดอุบัติเหตุรถเครนโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 ล้มทับรถกระบะ ถนนพระราม 2 ขาเข้ากรุงเทพฯ ย่านสมุทรสาคร บาดเจ็บ 3 ราย แถมเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงทำไฟฟ้าดับอีก กรมทางหลวงสั่งผู้รับเหมาหยุดทำงานเพื่อตรวจสอบแล้ว
วันนี้ (31 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.ที่ผ่านมาเกิดเหตุรถเครนที่กำลังก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ล้มฟาดลงบนถนนพระรามที่ 2 ขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณกิโลเมตรที่ 26+500 หน้าสถานีบริการน้ำมันพีที ก่อนถึงห้างเซ็นทรัล มหาชัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้คนขับรถเครนติดอยู่ด้านใน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
ขณะเดียวกัน บูมเหล็กของรถเครนคันดังกล่าวยังได้ทับรถกระบะคอก ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน ยฉ 656 ชลบุรี ที่กำลังขับอยู่บนช่องทางขนานได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากได้เกี่ยวสายไฟและสายสื่อสารไปด้วย เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย นำส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลียร์พื้นที่ ก่อนเปิดการจราจรช่องทางขนานตามปกติเมื่อเวลา 05.40 น.ที่ผ่านมา แต่ช่องทางหลักจะเร่งเปิดการจราจรได้ในเร็วๆ นี้
สำหรับเส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุ รถที่มาจากจังหวัดสมุทรสงครามให้เลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนเศรษฐกิจ 1 ต่อเนื่องถนนพุทธสาคร ใช้ถนนเพชรเกษม หรือตรงไปต่อเนื่องถนนพุทธมณฑล สาย 4 ใช้ถนนบรมราชชนนีเพื่อเข้ากรุงเทพฯ หรือเลี้ยวขวาเข้าเมืองสมุทรสาคร ถึงสี่แยกโรงพักให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเอกชัย ข้ามสะพานต่างระดับเอกชัยที่สร้างขึ้นมาใหม่ แยกขวาไปยังถนนพระรามที่ 2 เพื่อเข้ากรุงเทพฯ ต่อไป
ขณะที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง แจ้งว่า แผนดำเนินการของกรณีเหตุรถเครนพลิกคว่ำจะคืนผิวจราจรช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้าภายในเวลา 09.00 น. ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ และหามาตรการในการเยียวยาผู้บาดเจ็บ และแจ้งผู้รับจ้างให้หยุดทำงานบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน
ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครรายงานว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อระบบสายส่ง 115 kV และ ระบบจำหน่าย 22 kV ส่งผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับตั้งแต่เลยตลาดนัดต้นสน ถึงปากซอยข้างห้างเซ็นทรัล มหาชัย และโครงการเดอะลอฟต์ คาดว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเวลาประมาน 16.00 น. โดยการปฏิบัติงานต้องดำเนินการปิดช่องการจราจรคู่ขนาน ถนนพระรามที่ 2 ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 4 ระหว่างกิโลเมตรที่ 25+734 ถึง 26+998 เป็นการก่อสร้างทางยกระดับขนานไปกับถนนพระรามที่ 2 ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมทางขึ้นลงด่านสมุทรสาคร 1 ระยะทาง 1.26 กิโลเมตร มีบริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง มูลค่างาน 1,876 ล้านบาท
ข้อมูลจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ณ เดือน ก.ค. 2568 อยู่ในขั้นตอนก่อสร้างโครงสร้างคานขวาง การผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน การติดตั้งราวสะพาน ส่วนทางขึ้นลงด่านสมุทรสาคร 1 อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างเสาตอม่อและคานขวาง การผลิตและวางชิ้นส่วนสะพาน ผลงาน 66.375% ส่วนผลงานโดยรวมทั้ง 10 ตอน รวม 83.379%