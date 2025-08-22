“พาณิชย์”จับมือร้านนอร์ธ มิชลิน 1 ดาว ใช้วัตถุดิบ GI ทำอาหารไฟน์ไดนิ่ง

“พาณิชย์”จับมือร้านนอร์ธ มิชลิน 1 ดาว นำสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นวัตถุดิบทำอาหารไฟน์ไดนิ่งเมนูสุดพิเศษ พร้อมเชิญอินฟลูเอนเซอร์ กูรูด้านอาหารชื่อดัง เชฟที่มีชื่อเสียง และนักชิม ร่วมสัมผัสและช่วยถ่ายทอดความอร่อย มั่นใจช่วยดันสินค้า GI สู่ตลาดพรีเมียม และช่วยเพิ่มรายได้ชุมชน
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำทีมอินฟลูเอนเซอร์ กูรูด้านอาหารชื่อดัง เชฟที่มีชื่อเสียง และนักชิม ร่วมสัมผัสประสบการณ์อาหารเหนือสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง ผ่านเมนูสุดพิเศษที่รังสรรค์จากวัตถุดิบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายใต้ชื่องาน “GI ศาสตร์แห่งถิ่น สู่ศิลป์บนจาน” ณ ร้านนอร์ธ (North) ร้านอาหารรางวัลมิชลิน 1 ดาว ย่านสุขุมวิท เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สินค้า GI เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้า GI
“กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้า GI ไทย อย่างต่อเนื่องครบทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI และการส่งเสริมการตลาด โดยการนำสินค้า GI มาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษในรูปแบบเมนู Fine Dining ของร้านนอร์ธในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับสินค้า GI และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า GI ได้เพิ่มขึ้น”
สำหรับร้านนอร์ธ (North) เป็นร้านอาหารเหนือสไตล์ Fine Dining การันตีด้วยรางวัลมิชลิน 1 ดาว ได้รังสรรค์เมนูประจำร้านจากวัตถุดิบ GI อาทิ ข้าวแต๋นลำปาง ขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี สับปะรดภูแลเชียงราย เกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน เนื้อโคขุนโพนยางคำ (จ.สกลนคร) ปลากุเลาเค็มตากใบ (จ.นราธิวาส) ชาเชียงราย เป็นต้น มาทำอาหารที่ผสมผสานความเป็นไทยและสากลได้อย่างลงตัว เช่น เมี่ยงลาวข้าวแต๋นลำปาง มูสขมิ้นสุราษฎร์ธานี ชัทนีย์สับปะรดภูแล กุ้งแม่น้ำอบดอกเกลือน่าน แกงฮังเลเนื้อแก้มวัวโพนยางคำสกลนคร แกงขนุนอ่อนปลากุเลาเค็มตากใบ ชูครีมชาเขียวเชียงราย เป็นต้น
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการนำอินฟลูเอนเซอร์ กูรูด้านอาหารชื่อดัง เชฟที่มีชื่อเสียง นักชิมของเมืองไทย อาทิ เชฟอาร์ แชมป์เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย (The Next Iron Chef ซีซั่น 2) เชฟซีตรอง แชมป์ MasterChef Thailand ซีซั่น 6 เชฟโบ ดวงพร เจ้าของรางวัล Asia’s Best Female Chef 2013 เชฟบุ๊ค เชฟและพิธีกรรายการ Foodwork ผู้บริหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิตโรงเรียนสอนทำอาหารฝรั่งเศสที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้น ร่วมถ่ายทอดรสชาติและประสบการณ์สู่ผู้ชมในโลกออนไลน์ เพื่อขยายการรับรู้และยกระดับภาพลักษณ์สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ทั้งนี้ นอกจากร้านนอร์ธแล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ร่วมมือกับร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ร้านศรณ์ มิชลิน 3 ดาว ร้านบ้านเทพา มิชลิน 2 ดาว ร้าน Blue Elephant ร้านบ้านไอซ์ และร้านครัวบ้านอิน ในการนำสินค้า GI มาเป็นวัตถุดิบในเมนูประจำร้านเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 3 เดือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า GI ไทยแล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านอาหารหันมาสนใจและเกิดไอเดียในการนำวัตถุดิบ GI จากชุมชนท้องถิ่นไปสร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีคุณภาพ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการดึงทรัพยากรที่มีศักยภาพเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน