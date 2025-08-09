หวิดดับ! เทรลเลอร์ 18 ล้อบรรทุกเสาเข็มเสียหลักชนเสาไฟฟ้า คนขับติดคารถอาการสาหัส

พระนครศรีอยุธยา - อุบัติเหตุสยองกลางอยุธยา รถเทรลเลอร์บรรทุกเสาเข็ม 13 ต้น เสียหลักตกข้างทางชนเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาล้มทับห้องโดยสารอัดร่างคนขับติดคารถ เจ้าหน้าที่ระดมเครน-อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยชีวิต ใช้เวลากว่า 30 นาที ก่อนเร่งส่งโรงพยาบาล
วันนี้( 9 ส.ค.) พ.ต.ต.วุฒิภัทร ช่วยคิด รองสารวัตรสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุรถเทรลเลอร์บรรทุกเสาเข็มเสียหลักตกข้างทาง มีผู้บาดเจ็บติดคารถ เหตุเกิดบนถนนสายอยุธยา–เสนา หมู่ 5 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในที่เกิดเหตุพบรถเทรลเลอร์ 18 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86–1860 สระบุรี บรรทุกเสาเข็ม 13 ต้น พลิกตะแคงชนเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาล้มทับหลังคาห้องโดยสาร อัดร่างนายศิลา อายุ 26 ปี คนขับ อาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ต้องประสานรถเครนขนาดใหญ่ยกเสาไฟฟ้าออก พร้อมใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดซากรถ ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงช่วยผู้บาดเจ็บออกมาได้ ก่อนส่งทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.พระนครศรีอยุธยา รับตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วน
จากการสอบสวน นายอนุสิทธิ์ อายุ 26 ปี เพื่อนผู้บาดเจ็บและขับรถเทรลเลอร์อีกคันเล่าว่า ทั้งคู่บรรทุกเสาเข็มจาก จ.สระบุรี ไปส่งย่านวัดกระแชง อ.บางไทร ขณะตนขับนำหน้า เห็นฝุ่นฟุ้งทางกระจกหลัง จึงย้อนกลับมาพบรถเพื่อนประสบเหตุชนเสาไฟฟ้าและมีไฟไหม้ป่าหญ้าใกล้เคียง จึงรีบแจ้งกู้ภัยช่วยเหลือ
เบื้องต้น ตำรวจบันทึกที่เกิดเหตุและจะสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ