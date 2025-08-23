สลด! นายก อบต.นาคู ขับเก๋งฝ่าสายฝน เสียหลักชนเสาไฟ รถจมน้ำดับ 3 ศพ เจ็บ 1

กาฬสินธุ์-เกิดเหตุสลด นายก อบต.นาคูขับรถยนต์เก่งกลับจากรับญาติออกจากโรงพยาบาล ขณะขับรถฝนตกหนักถนนลื่นเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าก่อนตกลงไปในคลองข้างทาง เสียชีวิต 3 บาดเจ็บ 1
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จ หน่วยกู้ภัยอโสกสมเด็จ และกู้ภัยตำรวจทางหลวงกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบเหตุอุบัติเหตุสลดรถเก๋งเสียหลักตกคลองข้างทางบนถนนสายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์–อำเภอสมเด็จ บริเวณบ้านคำบอน ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีขาว เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและจมอยู่ในคลองข้างทาง สภาพรถพังยับนอนตะแคง ภายในซากรถพบผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ได้แก่ นายมงคล พันพู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และนายสิม พลนาคู เลขานายก ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 1 รายและผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการยืนยันตัวตน
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายกอบต.นาคูได้ไปรับญาติที่พักรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อที่จะกลับบ้านที่ตำบลนาคู กระทั่งถึงบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่คาดว่าอุบัติเหตุเกิดจากถนนลื่นเพราะฝนตกหนัก ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟ ก่อนตกลงไปในน้ำทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวน และเก็บหลักฐาน พร้อมจะทำการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้