ถนนสามเสนทรุด-ท่อน้ำแตก ปิดเส้นทางหน้า รพ.วชิรพยาบาล รถติดหนัก แนะเลี่ยงเส้นทาง

เกิดเหตุถนนหน้าวชิรพยาบาลทรุดตัว กลายเป็นหลุมยักษ์ 30x30 เมตร ลึก 50 เมตร ปิดเส้นทางหน้ารพ.วชิรพยาบาล รถติดหนัก แนะเลี่ยงเส้นทาง
วันนี้ (24 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.13 น. เกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนเข้าตรวจสอบพื้นที่
ถนนที่ทรุดตัวเป็นหลุมกว้างประมาณ 30 x 30 เมตร ลึกกว่า 50 เมตร และยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ด้านหน้าโรงพยาบาล รวมถึงบริเวณใกล้สถานีตำรวจสามเสน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ศูนย์วิทยุพระราม 199 ระบุว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งประเมินสถานการณ์และหามาตรการป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพผู้ป่วยและประชาชนออกจากพื้นที่ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรบนถนนสามเสน ช่วงหน้า รพ.วชิรพยาบาล – แยกซังฮี้ ส่งผลให้การจราจรบน สะพานกรุงธนฯ ขาเข้า ติดขัดอย่างหนัก รถติดสะสมยาวไปถึง สะพานข้ามแยกบางพลัด แล้ว
ล่าสุด สน.สามเสน รายงานว่า บริเวณหน้าทางเข้า รพ.วชิรฯ ถนนทรุดตัวอยู่ระหว่างการซ่อมแซม โดยเปิดการจราจรได้เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน หลีกเลี่ยงถนนสามเสน โดยเฉพาะช่วงหน้า รพ.วชิรพยาบาล – แยกซังฮี้ หลีกเลี่ยงสะพานกรุงธนฯ ขาเข้า หากไม่จำเป็น วางแผนเส้นทางล่วงหน้า หรือเลือกเส้นทางทางเลือกอื่นเพื่อลดผลกระทบจากการจราจร
กรุณาติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง