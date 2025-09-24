ถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล ปิดการจราจร ถ.สามเสน-สะพานกรุงธนฯ รถติดสาหัส

เพจ "FM91 Trafficpro" เผยภาพเหตุการณ์พื้นถนนทรุดเป็นวงกว้างบริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล ถนนสามเสน สำนักงานเขตดุสิต ประกาศปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้
วันนี้ (24 ก.ย.) เพจ "FM91 Trafficpro" เผยภาพพร้อมรายงานเหตุการณ์พื้นถนนทรุดเป็นวงกว้างบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน รายงานว่า "07.00 น. จร.สน.สามเสน รายงาน บริเวณหน้าทางเข้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน พื้นถนนทรุดตัว ท่อแตก อยู่ระหว่างการแก้ไข ปิดการจราจร สะพานกรุงธน ขาเข้า เวลานี้รถติดขัดมาก"
ต่อมาเพจ "สำนักงานเขตดุสิต” โพสต์ข้อความประกาศว่า “Update! เวลา 07.40 น.
เหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต
ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียงได้"