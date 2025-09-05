ฝนถล่มกรุงอ่วม น้ำทะลักท่วมทางเข้าสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรม การจราจรทั่วเมืองติดหนัก

ฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่บ่ายถึงค่ำ 5 ก.ย. ทำหลายพื้นที่น้ำท่วมขัง รถติดสะสมยาวเหยียด ล่าสุดน้ำทะลักเข้าท่วมทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรม เผยเป็นเพียงบริเวณด้านบน ส่วนพื้นที่ชั้นล่างยังคงเปิดบริการตามปกติ
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานครเผชิญฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำ ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง รถยนต์เคลื่อนตัวได้ช้า ถนนหลายเส้นกลายเป็นอ่างเก็บน้ำชั่วคราว โดยประชาชนจำนวนมากได้แชร์ภาพและคลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย สะท้อนสภาพการจราจรที่อัมพาตและพื้นที่ที่มีน้ำเอ่อท่วมสูง
นอกจากปัญหาการสัญจรบนถนนแล้ว ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Tui Sankaworn” เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณทางเข้าสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรม สร้างความตกใจแก่ผู้โดยสารที่กำลังเดินทาง อย่างไรก็ตาม พบว่าน้ำท่วมเฉพาะในส่วนของพื้นผิวด้านบนเท่านั้น
ขณะที่พื้นที่ชั้นล่างของสถานียังคงเปิดให้บริการตามปกติ
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่ต้องเดินทางท่ามกลางสภาพฝนตกและน้ำท่วม โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเมืองหลวงที่เกิดขึ้นแทบทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก