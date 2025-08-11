ย้ำชาวบ้านเจอหลุมลึก ปากหลุมแคบ แจ้ง จนท.ทันที ล่าสุดทำลายจรวดบีเอ็ม 21 เพิ่มอีก 2 จุด

อุบลราชธานี-ชาวบ้านเจอหัวจรวดBM 21 กลางทุ่งนา2 จุดพื้นที่อำเภอน้ำยืน เจ้าหน้าที่ EOD สนธิกำลังเข้าทำลายเรียบร้อย ด้านปลัดอำเภอน้ำยืน เน้นย้ำหากชาวบ้านพบหลุมลึก-ปากหลุมแคบ ให้รีบแจ้งทันที
มีรายงานว่า วันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยงานฝ่ายปกครอง-ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และตำรวจ สภ.น้ำยืน และ EOD กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ลงพื้นที่บ้านห้วยแก้วตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ตรวจสอบบริเวณทุ่งนาที่พบตรวจบีเอ็ม 21 ที่ยิงมาจากฝั่งกัมพูชา ตกมาบริเวณทุ่งนาและยังระเบิดไม่สมบูรณ์
โดยจุดที่พบลักษณะเป็นหลุมลึกลงไปประมาณ 1.5 เมตร ที่มีหัวจรวดฝังอยู่เจ้าหน้าที่ต้องทำการวิดน้ำ และตักดินโคลนออกจากหลุม พร้อมใช้เครื่องตรวจโลหะสแกนลงไปบริเวณด้านในหลุม เพื่อที่จะนำระเบิดซีโฟร์ขนาด 8 ปอนด์ หรือ 3.6 กิโลกรัม นำไปยัดไว้ในหลุม เพื่อทำการจุดชนวนไฟฟ้าทำลาย
โดยนับถอยหลังกดชนวนจุดระเบิดทำลายจรวดบีเอ็ม 21 เมื่อจรวบีเอ็ม 21 ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ เกิดเป็นหลุมปากบ่อกว้างประมาณ 10 เมตร ส่วนจุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำรวจและทำการขุดค้นหาแต่ไม่พบจึงได้ยกเลิกการค้นหา
นายรัฐปกร สุขทวีดำรงค์ ปลัดอำเภอน้ำยืน บอกว่า ขั้นตอนการทำลายหัวจรวดไม่แตกต่างจากตอนแรก ซึ่งจุดที่พบอยู่บริเวณทุ่งนาทั้ง 2 พื้นที่คาบเกี่ยว 2 หมู่บ้าน และขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่า พบหัวจรวดเพิ่มเติมอีกจาก 2 ลูกนี้ แต่ขอเตือนหลังจากนี้ ชาวบ้านกลับเข้าที่พักอาศัย หากเจอหลุมลึก ไม่กว้าง หรือวัตถุต้องสงสัย ก็ขอให้รีบแจ้งทางหน่วยงานราชการหรือผู้นำชุมชน อย่าเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปใกล้เพื่อความปลอดภัย
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกอัครเดช ปักการะสูง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวน หน่วยEOD ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี บอกว่า หัวจรวดถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ จากนี้ก็จะเก็บชิ้นส่วนซากหัวจรวดไปตรวจสอบ และนำไปประกอบเป็นหลักฐานทางคดีของฝ่ายไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับการหัวจรวดบีเอ็ม 21 ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน มีหัวจรวดบีเอ็ม 21 ตกรวมทั้งหมด 63 หัว เจ้าหน้าที่เร่งทำลายทั้งหมดแล้ว และหากมีชาวบ้านแจ้งเข้ามาเพิ่มหลังจากเข้าพื้นที่ทำนาทำไร่ก็จะดำเนินการเข้าทำลายต่อไป