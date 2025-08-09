AOT มอบ 5 แสนบาท สนับสนุนช่วยเหลือประชาชน และทหาร ผลกระทบชายแดน

AOT สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มอบเงินรวม 500,000 บาท พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ตามที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติต้องเผชิญความยากลำบาก ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร น้ำดื่ม
ยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นต่างๆ นั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสังคมได้ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยได้นำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดทำถุงยังชีพอย่างเร่งด่วนมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง มอบเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 บาท ให้กับทหาร (กองทัพภาคที่ 2) และ ตชด.เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารและ ตชด.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ AOT เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นจากพนักงาน ทอท. ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. และ ทดม. ซึ่งสิ่งของที่ได้รับจะถูกรวบรวมและจัดส่งไปยังพื้นที่ชายแดน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว AOT ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน และส่งต่อกำลังใจไปยังผู้ได้รับผลกระทบทั่วพื้นที่ชายแดน