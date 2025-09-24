“ดร.เอ้” รุดดูถนนทรุด จี้อุดช่องอุโมงค์-ติดหมุดวัดดินเคลื่อนตัว ชี้ ตึกโดยรอบปลอดภัย เว้น สน.สามเสน เร่งประกาศเขตภัยพิบัติ

“สุชัชวีร์” ลงพื้นที่ตรวจเหตุถนนหน้า รพ.วชิระ ทรุดตัว แนะเร่งอุดช่องอุโมงค์-ติดหมุดวัดการเคลื่อนตัวดิน ป้องกันทรุดซ้ำยามฝนตกหนัก ย้ำ อาคารโดยรอบปลอดภัย เว้น สน.สามเสน เตือนพื้นที่ดังกล่าวเป็น “เขตภัยพิบัติ” เร่งเฝ้าระวังและห้าม ปชช.เข้าใกล้
วันนี้ (24 ก.ย.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล หลังเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ใกล้อุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
นายสุชัชวีร์ ระบุว่า สาเหตุเกิดจากดินไหลเข้าสู่อุโมงค์ ซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการปิดช่องอุโมงค์ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อหยุดการไหลของดิน โดยเฉพาะหากมีฝนตกอาจทำให้ทรุดตัวมากขึ้น พร้อมย้ำว่า ควรติดตั้ง “หมุดวัดการเคลื่อนตัวของดิน” เพื่อเฝ้าระวังการทรุดตัวที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ทั้งนี้ ระหว่างการตรวจสอบพบว่าเสาไฟฟ้าล้มลงไปในหลุมเพิ่มเติม อันเนื่องจากขนาดหลุมที่ลึกและกว้าง นายสุชัชวีร์ ชี้ว่า หากปล่อยไว้โดยไม่เร่งแก้ไข ดินจะยังคงไหลลงไปตามธรรมชาติ และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้คนในพื้นที่
สำหรับอาคารโดยรอบ เช่น อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และตัวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ยืนยันว่า ยังแข็งแรงปลอดภัย เพราะมีเสาเข็มลึกทะลุชั้นอุโมงค์ แต่ที่น่ากังวลที่สุด คือ อาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ซึ่งตั้งอยู่ในแนวการไหลของดิน และมีหลุมลึกกว่า 20 เมตร กินพื้นที่เข้าไปใต้ฐานอาคารกว่าครึ่งหลัง “ตอนนี้ต้องภาวนาอย่างเดียว อย่าให้ตึกยุบลงไป เพราะจะเป็นเรื่องใหญ่มาก ขอให้ทุกคนอย่าเข้าใกล้พื้นที่”
ส่วนข้อสงสัยว่าเป็นความผิดพลาดของการก่อสร้างหรือไม่ นายสุชัชวีร์ ระบุว่า ยังไม่สามารถชี้ชัด ต้องรอผลตรวจสอบ แต่ยืนยันว่ามาตรฐานการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินมีความปลอดภัยสูง และไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวตามที่มีการคาดการณ์ เพราะระบบอุโมงค์สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้
“ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก ขณะนี้จุดดังกล่าวยังไม่เปิดใช้งาน แต่ต้องถือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติที่หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องดูแลอย่างเข้มงวด” นายสุชัชวีร์ กล่าว พร้อมนำโมเดลสาธิตประกอบการอธิบาย และเดินตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด