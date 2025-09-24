เฝ้าระวังอาคาร สน.สามเสน เสาเข็มบางต้นลอย พื้นอาคารเสี่ยงเกิดการเคลื่อนตัว

ผอ.สปภ. เผยหลังตรวจที่เกิดเหตุถนนทรุดตัวหน้า รพ.วชิรพยาบาล ต้องเฝ้าระวังอาคาร สน.สามเสน เสาเข็มบางต้นลอย พื้นอาคารเสี่ยงเกิดการเคลื่อนตัว
วันนี้ (24 ก.ย.) นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (ผอ.สปภ.กทม.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว โดยได้เคลื่อนย้ายรถที่ค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกทั้งหมด และปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่ออพยพประชาชน รวมถึงให้อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ออกหมดแล้ว เพื่อป้องกันอันตราย
ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พยายามกู้รถที่ตกลงไปในอุโมงค์ แต่เนื่องจากตัวหลุมที่ยุบตัวไม่มีความมั่นคงและมีน้ำไหลตลอดเวลา ทำให้ดินอ่อนตัวและเสี่ยงเกิดสไลด์ จึงสั่งยุติภารกิจกู้รถไว้ก่อน รอให้ดินมั่นคงแข็งแรงแล้วจึงกลับลงไปปฏิบัติการอีกครั้ง โดยช่วงเวลา 17.00 น. ของวันนี้จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์ หากยังไม่พร้อมก็จะกลับมาปฏิบัติงานใหม่ในวันถัดไป
สำหรับการแก้ไขปัญหาอุโมงค์ ทีมช่างโยธาธิการ สำนักงานโยธาและผังเมือง ผู้รับจ้าง และผู้ก่อสร้าง จะร่วมกันวางแผนด้านวิศวกรรมเพื่อหาทางปิดน้ำที่ไหลเข้าไปในช่องอุโมงค์ เนื่องจากหากยังมีน้ำไหลอยู่ตลอด ก็ไม่สามารถถมดินหรือทรายได้ เพราะจะสไลด์เข้าไปในท่ออุโมงค์อยู่ดี ขณะนี้การประปาได้ดำเนินการปิดน้ำแล้ว แต่คาดว่าน้ำที่ไหลอยู่ยังเป็นน้ำค้างท่อ
นายสุริยชัย เปิดเผยอีกว่า โดยธรรมชาติ อุโมงค์จะเป็นทางน้ำไหลลงที่ต่ำ พอเป็นอุโมงค์รถไฟความกว้าง 4 เมตร ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร น้ำก็จะไหลยาวตลอด ทำให้ตอนนี้ต้องเร่งหยุดน้ำก่อนจึงจะซ่อมแซมได้
ส่วนข้อกังวลที่ยังต้องเฝ้าระวังคืออาคาร สน.สามเสน ซึ่งทีมตำรวจใช้โดรนตรวจวัดพบว่าพื้นทรุดตัวไปถึง 23 เมตร ในขณะที่เสาเข็มตามปกติอยู่ที่ 21 เมตร สภาพนี้ทำให้เสาบางต้นลอย พื้นอาคารเสี่ยงเกิดการเคลื่อนตัว โดยได้ติดตั้งกล้องจับความเคลื่อนไหว หากมีการทรุดตัวจะส่งสัญญาณเตือน ล่าสุดพบมีการทรุดเพิ่มประมาณ 3 มิลลิเมตร ทั้งนี้ อาคารยังคงตั้งอยู่ได้เพราะมีเสาเข็มและคานช่วยเฉลี่ยน้ำหนัก แต่หากดินสไลด์มากขึ้น ความเสถียรในการรองรับจะน้อยลงและอาจเกิดความเสียหายได้ จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ด้าน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต ทำให้สายไฟเบอร์รวมทั้งเสาสัญญาณมือถือบางส่วนได้รับความเสียหาย
สำนักงาน กสทช. จึงได้สั่งการให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์ เร่งนำรถโมบายล์ เพื่อช่วยขยายสัญญาณในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นปกติ โดยสำนักงาน กสทช. จะติดตามสถานการณ์และประสานกับผู้ประกอบการโทรศัพท์ให้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านศูนย์สายลม ซึ่งเป็นแม่ข่ายการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ