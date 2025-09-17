“เสธ.อ้าย” ประกาศชิงหน.ปชป. พร้อมชน "มาร์ค" ไม่ถอนตัวเว้น "ชวน" คัมแบ็ก ลั่นไม่คุยแบ่งผลประโยชน์

"พล.อ.บุญเลิศ" ประกาศชิงเก้าอี้หัวหน้าปชป. ไม่ถอนตัวเว้นแต่ “ชวน” กลับมา พร้อมชน "อภิสิทธิ์" ลั่นไม่คุยแบ่งเก้าอี้ ไม่รับข้อเสนอแลกตำแหน่ง
วันนี้ (17 ก.ย. )พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ “เสธ.อ้าย” กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะเสนอตัวลงแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่แทนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ว่า ตนได้ยื่นสมัครลงแข่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้ว โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากตนเคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เกิน 2 ปีตามข้อกำหนด ซึ่งขณะนั้น ปชป.เผชิญภาวะ เลือดไหลออก ต้องการเข้ามาช่วยอุดรอยแผลและฟื้นฟูพรรค อีกทั้งตนเคยทำงานใกล้ชิดกับนายชวน หลีกภัย สมัยเป็นนายกฯ และ รมว.กลาโหม จึงมีความผูกพันและพร้อมอาสามาช่วยพรรคยืนหยัดอีกครั้ง โดยเปรียบว่า เหมือนนาฬิกาที่ถึงจุดต่ำสุด สุดท้ายก็ต้องขยับสูงขึ้นไป
ส่วนที่มีการเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ชิงตำแหน่งดังกล่าวด้วย พล.อ.บุญเลิศ กล่าวว่าตนยืนยันที่จะไม่ถอนตัวเด็ดขาด เว้นเพียงกรณีเดียวคือนายชวนจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค จึงจะยอมถอย พร้อมมองว่าหากเป็นผู้อาวุโสที่เหมาะสมก็ต้องนายชวน แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้อง นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือดร.เอ้ ซึ่งปัจจุบันได้ออกจากพรรคไปแล้ว
ส่วนกรณีมีกระแสว่ามีการแบ่งตำแหน่งหัวหน้ากับเลขาธิการพรรค กับนายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรค พล.อ.บุญเลิศกล่าวว่าว่าตนไม่ยอมคุยแบบ แบ่งผลประโยชน์ เพราะหัวหน้าพรรคต้องมาจากการยอมรับของสมาชิก ไม่ใช่การตกลงกันลับหลัง