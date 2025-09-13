“เทพไท“ แนะคืน ปชป.ให้ 3 ผู้เฒ่า ส่วน “อภิสิทธิ์” ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว เชื่อ 4 เดือนก่อนยุบสภายังมีเวลาปรับทัพ

“เทพไท“ เสนอให้คืน ปชป.ให้ 3 ผู้เฒ่า มากกว่านำ “อภิสิทธิ์” กลับมา เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว ย้ำแม้เวลานับถอยหลัง 4 เดือนก่อนยุบสภา แต่พรรคยังมีโอกาสปรับขบวนลงสนามเลือกตั้ง เชื่อถ้าเดินด้วยอุดมการณ์ พรรคไม่มีวันล้ม
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ยื่นลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจและไม่คาดคิด แม้ตนจะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้ว แต่ในฐานะศิษย์เก่าที่เติบโตทางการเมืองจากประชาธิปัตย์ ก็ขอแสดงความเห็นในฐานะคนนอก
นายเทพไทกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยแสดงความเห็นผ่าน TikTok เรียกร้องให้กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันเสียสละลาออกยกชุด คืนพรรคให้กับผู้อาวุโสอย่าง นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ยังคงเป็นสมาชิกพรรค เชื่อว่าสามารถนำพาพรรคไปข้างหน้าได้
ทั้งนี้ คลิปวิเคราะห์การเมืองดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนหลายแสนคน ขณะที่ ม.ล.ณัฎฐกรณ์ เทวกุล หรือ “ปลื้ม” นักวิจารณ์การเมือง ได้แสดงความเห็นตรงกันข้าม โดยเสนอว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรคืนให้กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะยังมีศักยภาพและความน่าเชื่อถือเหนือแคนดิเดตนายกฯ พรรคอื่น อย่างไรก็ดี นายเทพไทไม่เห็นด้วย โดยย้ำว่า นายอภิสิทธิ์ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้ว
นายเทพไทระบุว่า การลาออกของนายเฉลิมชัยทำให้พรรคต้องหาผู้นำใหม่ แม้เหลือเวลาเพียง 4 เดือนก่อนยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามกรอบ MOA ที่พรรคภูมิใจไทยทำไว้กับพรรคประชาชน แต่ประชาธิปัตย์ยังสามารถปรับตัวและเตรียมลงสนามได้ทัน อยู่ที่สมาชิกพรรคจะกำหนดทิศทางอย่างไร
“พรรคประชาธิปัตย์ต้องเลือกระหว่างการเดินแนวทางเชิงอุดมการณ์เหมือน 80 ปีที่ผ่านมา หรือจะหันไปพึ่งเงินทุนและกระแส หากยึดมั่นในอุดมการณ์ พรรคอาจไม่ใหญ่เหมือนอดีต แต่จะไม่มีวันตาย”นายเทพไทย้ำ