"ราเมศ" ชี้ช่อง "อภิสิทธิ์" กลับมานั่ง หน.ปชป.แค่สมัครเป็นสมาชิกพรรคก็ลงชิงได้ทันที

"ราเมศ" ชี้ "อภิสิทธิ์" สามารถลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทันที แค่กลับมาเป็นสมาชิกพรรค เหตุข้อบังคับพรรคข้อ 30 มีข้อยกเว้น คนเคยเป็น สส.-รมต.ในนามพรรค ไม่ต้องเป็นสมาชิกนาน 2 ปีก็สมัครเป็นหัวหน้าพรรคได้
วันที่ 13 ก.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง อดีต สส. อดีตโฆษกพรรคพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) อดีตเลขานุการนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. กล่าวว่า ถ้านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี จะมาสมัครรับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค ต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคก่อน แต่ไม่ต้องขอที่ประชุมใหญ่กรรมการบริหารพรรคเพื่อยกเว้นข้อบังคับ ก็สามารถลงสมัครรับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค ปชป.ได้อัตโนมัติ
“ถึงแม้ว่าข้อบังคับพรรค ปชป. ข้อ 30 กำหนดว่า คุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็น กก.บห.พรรค ต้องเป็นสมาชิกพรรคติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง แต่ในข้อบังคับเขียนไว้ว่า เว้นแต่สมาชิกมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง เช่น เคยเป็น กก.บห.พรรค เคยเป็น สส.ในนามพรรค หรือ เคยเป็นรัฐมนตรีในนามพรรค”นายราเมศกล่าว
ทั้งนี้ สถานภาพปัจจุบันอภิสิทธิ์ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ปชป.ไปแล้ว