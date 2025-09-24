ดร.สนธิวิเคราะห์เหตุหลุมยักษ์ ชี้ฝีมือน้ำรั่วซึม-ดินไหลเข้าอุโมงค์

นักวิชาการชี้ชัด "น้ำ" คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล หลังเกิดเหตุถนนทรุดตัวลึกกว่า 50 เมตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าเกิดจากดินไหลเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ประกอบกับท่อประปาขนาด 1.5 เมตรแตก ทำให้น้ำมหาศาลชะล้างชั้นดินจนพังทลายลง
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุถนนหน้าวชิรพยาบาลทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ประมาณ 30x30 เมตร และลึกกว่า 50 เมตร ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางและแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่
ล่าสุดวันนี้ (24 ก.ค.) ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หลุมยุบขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ชี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ำ โดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ำจากการก่อสร้างลงสู่ชั้นดิน สำหรับกรณีนี้คาดว่าเกิดจากดินไหลเข้าอุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและท่อประปาขนาดใหญ่แตก ทำให้น้ำปริมาณมากไหลเข้าไปในสถานี โดย ดร.สนธิได้ระบุข้อความว่า
"หลุมยุบขนาดใหญ่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
.. สาเหตุส่วนใหญ่ของหลุมยุบมาจากน้ำล้วนๆ การก่อสร้างที่มีน้ำรั่วซึมลงไปในชั้นดิน..นำมาสู่การเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ก่ออันตรายต่อสาธารณชน
กรณีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหน้าวชิรพยา บาลเกิดหลุมยุบ น่าจะเกิดจากดินไหลเข้าไปในอุโมงค์ และท่อประปาที่มีขนาดใหญ่ 1.5 เมตรแตกทำให้น้ำไหลเข้าไปในสถานีใต้ดินด้วย
1. หลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไร?
1.1. หลุมยุบส่วนใหญ่เกิดจากกระบวน การทางธรรมชาติที่ดึงเอาหินที่อยู่ใต้ผิวดินออกไป ในกรณีที่ชั้นหินเบื้องล่างเป็นหินปูนคาร์บอเนตอื่นๆ ชั้นเกลือ หรือหินที่ละลายน้ำได้อื่นๆ (เช่น ยิปซัม) น้ำใต้ดินที่ซึมผ่านรอยแยกจะสามารถละล*ายหินและชะล้างออกไปได้ น้ำฝนจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดกรดคาร์บอนิกอ่อนๆ ที่จะทำลายหินอัลคาไลน์ หินทรายและหินควอตไซต์ สามารถถูกกำจัดออกได้โดยการละลายของซีเมนต์คาร์บอเนตที่ยึดอนุภาคเม็ดเข้าด้วยกัน ตามด้วยการกัดเซาะของอนุภาคที่หลวมๆ ทำให้เกิดหลุมยุบ
1.2.สาเหตุของหลุมยุบที่อาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเปลี่ยน แปลงของระดับน้ำใต้ดินอันเนื่องมาจากการทำเหมือง การสูบน้ำใต้ดิน หรือการกัดเซาะของวัสดุใต้ผิวดิน (เช่น ท่อประปาแตกหรือท่อน้ำรั่ว)
2. หลุมยุบเกิดจากการพังทลายของชั้นผิวดิน เนื่องจากการสูญเสียการรองรับจากด้านล่าง ชั้นผิวดินที่เป็นเม็ดหรือซีเมนต์สามารถก่อตัวเป็นสะพานข้ามช่องว่างโดยไม่เห็นว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นด้านล่าง แต่มีปัจจัยกระตุ้น เช่น ฝนตกหนัก การเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำผิวดินและแรงดันรูพรุน เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ชั้นผิวดินอิ่มตัวและอ่อนแอลง นำไปสู่การพังทลายลงในช่องว่าง โดยทั่วไปแล้ว หลุมยุบมักเกิดจากกระบวนการสามประการ ได้แก่ การละลาย การยุบตัว และการกัดเซาะ
3. สัญญาณเตือนว่าจะเกิดหลุมยุบ
อาจมีสัญญาณเตือนทางสายตาเกี่ยวกับการก่อตัว
3.1 การยุบตัวอย่างช้าๆ หรือการยุบตัวของหลุมยุบที่ใกล้จะเกิดขึ้น
3.2 แอ่งที่เกิดขึ้นในดินหรือแหล่งน้ำผิวดินที่เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเคลื่อนตัวของชั้นดินใต้ผิวดิน
3.3 ท่อที่ฝังอยู่ใต้ดินอาจแสดงสัญญาณของความเสียหายจากการแตกหัก รั่ว ซึม
3.4 สาธารณูปโภคอาจชำรุด เช่น เสาไฟฟ้า เสา หรือต้นไม้อาจเอียง
3.5 อาคารหรือพื้นคอนกรีตที่อาจมีรอยแตกร้าว หรือหน้าต่างและประตูที่ปิดไม่สนิท
สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการยุบตัวที่กำลังเกิดขึ้น"