นายกฯ คาดใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีซ่อมเชื่อมอุโมงค์รถไฟฟ้าจากเหตุถนนทรุด นำถกวาระด่วน ครม.คืนนี้

“อนุทิน” คาดซ่อมเชื่อมอุโมงค์รถไฟฟ้าจากเหตุถนนทรุดตัว อย่างต่ำ 1 ปี ชี้สั่งงานไว้แล้ว เร่งหาสาเหตุโดยเร็ว เผยนำเข้าที่ประชุม ครม.เรื่องด่วนคืนนี้
วันนี้(24 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาถนนสามเสน บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทรุดตัว ว่าได้สั่งงานไปแล้ว ขอให้รอถามทางผู้ว่าฯ รฟม.
นายกรัฐมนตรีระบุว่า หลังจากนี้จะเตรียมตัวเพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งจะไปสะสางงาน โดยในวันนี้จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งจะมีการนำเรื่องถนนทรุดตัวซึ่งเป็นเรื่องด่วนเข้าสู่ที่ประชุมด้วย ซึ่งยังดีหน่อยที่สถานการณ์ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่เป็นเรื่องของทรัพย์สินซึ่งเราต้องไปไล่เบี้ยดูว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง
ขณะที่ความกังวลในพื้นที่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ได้กำชับให้ตรวจตราทุกอย่างให้เรียบร้อย โดยต้องเร่งหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าถนนทรุดตัวเกิดจากอะไร
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะหันไปพูดคุยกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่าให้ถามนายพิพัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งนายพิพัฒน์ได้ตอบว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีเพราะมีความรู้เชิงวิศวกรรม
เมื่อถุามว่าในสัปดาห์นี้จะกลับสู่สภาวะปกติหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ต้องมีการเร่งคืนสภาพและแก้ไขความเสียหายให้เร็วที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เชื่อมต่อกัน ตนก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เร็ว กว่าจะซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อกลับไปใหม่ก็น่าจะใช้เวลาอย่างต่ำก็ 1 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีได้หยุดยืนสังเกตตัวอาคารของ สน.สามเสน ร่วมกับนายพิพัฒน์ ซึ่งมีความเป็นห่วงเนื่องจากเป็นอาคารเตี้ยและมีฐานรองรับไม่ลึก ดังนั้นจะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอาคารรวมถึงแฟลตตำรวจ ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร สน.ด้วย