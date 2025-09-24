ถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล หลุมยักษ์เทียบเท่าฟุกุโอกะ ถอดบทเรียนซ่อมเร็ว 7 วัน

"ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล หลุมยักษ์ 30x30 เมตร ลึก 50 เมตร ปิดถนน-รถติดหนัก! หลายคนเทียบเหตุการณ์ฟุกุโอกะ ซ่อมเสร็จใน 7 วัน"
จากกรณี เช้านี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อถนนหน้าวชิรพยาบาลทรุดตัวลงอย่างกะทันหัน เกิดเป็นหลุมยักษ์ขนาดใหญ่ประมาณ 30x30 เมตร และลึกกว่า 50 เมตร ส่งผลให้ต้องปิดเส้นทางหน้าโรงพยาบาลโดยทันที ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงแนวทางการรับมือและซ่อมแซม เบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปิดถนนซ่อมเป็นเวลา 1 เดือน
ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับกรณีคล้ายกันที่เคยเกิดขึ้นในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2559 ซึ่งในครั้งนั้นก็เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีความลึกใกล้เคียงกันที่ประมาณ 30 เมตร แต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจและได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกคือความเร็วในการแก้ไขปัญหาของญี่ปุ่น
ในเหตุการณ์ที่ฟุกุโอกะ ทีมวิศวกรและคนงานได้ระดมกำลังทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อถมหลุมด้วยดินและซีเมนต์ปริมาณมหาศาลกว่า 6,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภบสาธารณูปโภคที่เสียหาย เช่น ท่อส่งน้ำและท่อแก๊ส โดยใช้เวลาเพียง 2 วันในการถมหลุมยักษ์ให้เต็ม ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมม
แม้จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ถนนเส้นดังกล่าวก็สามารถกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 หรือเพียง 7 วันหลังเกิดเหตุ โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ถือเป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ประชาชนต่างจับตาดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำบทเรียนจากกรณีศึกษาของญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาลครั้งนี้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรและคืนสภาพการใช้งานให้กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด