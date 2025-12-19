ถกมอเตอร์เวย์สาย 82 บ้านแพ้ว–ปากท่อ ชาวสมุทรสงครามห่วงความปลอดภัย–หวั่นเป็นแค่ทางผ่าน

สมุทรสงคราม - สมุทรสงครามจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ศึกษาแผนพัฒนาโครงการมอเตอร์เวย์สาย 82 ช่วงบ้านแพ้ว–ปากท่อ ภาคประชาชน-เอกชนร่วมถกคึกคัก เสนอเพิ่มจุดขึ้นลง แก้ปัญหาจราจร น้ำเค็ม ดินเหลว หวั่นจังหวัดกลายเป็นเพียงทางผ่าน
วันนี้ ( 19 ธ.ค.) นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน–ปากท่อ ช่วงบ้านแพ้ว–ปากท่อ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกว่า 100 คน ที่โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นายณัฐวุธ กองสุทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์โครงการและเศรษฐศาสตร์ขนส่ง นายครรชิต วิลัยศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ และ ดร.จำลอง สุทิน ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันนำเสนอข้อมูลภาพรวมโครงการ ระบุว่า มอเตอร์เวย์สาย 82 เป็นโครงข่ายคมนาคมสายหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครกับภาคใต้ รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร เชื่อมต่อโครงข่ายหลัก และบรรเทาความแออัดบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ทำให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดรูปแบบโครงการเป็นทางยกระดับบนแนวถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 75 กิโลเมตร พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างช่วงบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร แต่ยังประสบข้อจำกัดด้านกายภาพและปัญหาการจราจรหนาแน่น
ด้วยเหตุนี้ กรมทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาโครงการช่วงบ้านแพ้ว–ปากท่อ โดยทบทวนความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสำรวจ ออกแบบ จัดทำรายงาน EIA และกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดให้บริการ โครงการศึกษามีระยะเวลา 540 วัน ครอบคลุมพื้นที่แนวทางหลวงหมายเลข 35 จากกึ่งกลางถนนออกไปข้างละ 500 เมตร พาดผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี รวม 5 อำเภอ 19 ตำบล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงแสดงความคิดเห็น ผู้แทนหลายภาคส่วน อาทิ นางสาวตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และนายเสนอ เต็มวิจิตร์ กรรมการลุ่มน้ำและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้สะท้อนข้อห่วงกังวลด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง การจัดการเส้นทางเลี่ยงจราจร การเลือกใช้วัสดุที่ทนต่อน้ำเค็มและปัญหาดินเหลว ตลอดจนระบบระบายน้ำและการป้องกันการกัดเซาะ พร้อมเสนอให้พิจารณาเพิ่มจุดขึ้น-ลง เพื่อไม่ให้สมุทรสงครามเป็นเพียงจังหวัดทางผ่าน และยังสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้
นายณัฐวุธ กองสุทธิ กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอแนวคิดรูปแบบโครงการเบื้องต้นและคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การลงทุน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการศึกษาการจราจร การกำหนดอัตราค่าผ่านทางที่เป็นธรรม และการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมยืนยันจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการมอเตอร์เวย์สาย 82 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่และประชาชนในระยะยาว