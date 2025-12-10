ทช.-ทล.ปักหลักช่วยฟื้นฟูถนนภาคใต้ -หาดใหญ่ เร่งคืนพื้นผิวจราจรก่อนปีใหม่

ทช.-ทล.ปักหลักช่วยฟื้นฟูถนนภาคใต้ -หาดใหญ่ ระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร ฟื้นฟูซ่อมแซม ทำความสะอาดเส้นทางในจังหวัดสงขลา หลังน้ำลดอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูหาดใหญ่ คืบหน้า 65.50 % ระดม 19 ชุดปฏิบัติการเร่งคืนพื้นผิวจราจรก่อนปีใหม่
วันที่ 10 ธ.ค. 68 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ยังคงนำกำลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล จากสำนักงานทางหลวงชนบทในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี), สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี), สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา), สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) รวมไปถึงสำนักเครื่องกลและสื่อสาร, สำนักบำรุงทาง เข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อฟื้นฟูเส้นทางในจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลัง ทั้งการลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนน บ้านเรือน และได้มีการนำรถบรรทุกเทท้ายใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหาย ขยะ เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่บริเวณถนนสาครมงคล และภายในซอย อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ภาพรวมในการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้ เพื่อคืนผิวจราจรให้บริเวณดังกล่าวกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจน ทช. ได้เร่งสำรวจตรวจสอบโครงสร้างสะพาน/ถนน ที่อยู่ในโครงข่ายทางหลวงชนบททันทีหลังน้ำลด เพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างปลอดภัย และจะประเมินสถานการณ์ วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุอุทกภัยและขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146
@ฟื้นฟูหาดใหญ่ คืบหน้า 65.50 % ระดม 19 ชุดปฏิบัติการเร่งคืนพื้นผิวจราจรก่อนปีใหม่
ในส่วนของกรมทางหลวง (ทล.) รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ซึ่งรับผิดชอบใน"โซน 4 ชุมชนโคกสมานคุณ - คลองอู่ตะเภา"อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางรวม 62.3 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 40.8 กิโลเมตร คิดเป็นความคืบหน้า 65.50 %
สำหรับ กานดำเนินงานที่มีความคืบหน้ารวดเร็วครั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการทรัพยากรภายใต้ "ทีมจิตอาสากรมทางหลวง" นับเป็นการระดมกำลังเต็มรูปแบบเข้าฟื้นฟูพื้นที่ ทั้งบุคลากรและเครื่องจักรจากสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศ โดยจัดเป็น 19 ชุดปฏิบัติการจาก สำนักงานทางหลวงที่ 1 - 18 และ ศูนย์สร้างทางสงขลา ใช้เครื่องจักรปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 98 คัน ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ฟื้นฟูสำคัญที่เร่งดำเนินการ ได้แก่
- รัตนอุทิศ ซอย 12, 4, 6
- ลพบุรีราเมศวร์
- เพชรเกษม ซอย 16
- ราษฎร์อุทิศ 32/1 และ 26
- สาครมงคล
- ราชมังคลาภิเษก
โดยจนถึงขณะนี้ เก็บกวาดและขนย้ายขยะสะสมแล้วกว่า 8,100 ตัน
ทั้งนี้ กรมทางหลวงยังยืนยันความพร้อมในการเร่งรัดภารกิจที่เหลือ อีก 21.5 กิโลเมตร ในช่วง 4 วันสุดท้าย และมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการ ปิดงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อคืนพื้นที่การจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามแผนที่วางไว้ ก่อนปีใหม่ อย่างแน่นอน