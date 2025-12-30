บขส.คาดวันนี้"หมอชิต 2"แน่นสุด!ประชาชนเดินทาง กว่า 1.6 แสนคน บรรยากาศคึกคักทั้งวัน

“บขส.”คาดเดินทางวันนี้ (30 ธ.ค.68) ผู้โดยสารใช้บริการมากสุด1.6 แสนคน บรรยากาศประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่อง จัดรถโดยสาร – คนขับ พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่ส่วน วันที่ 29 ธ.ค.ประชาชนเดินขาไป-กลับรสม 1.26 แสนคน
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บรรยากาศการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 76,088 คน เที่ยวกลับ จำนวน 50,341 คน รวมทั้งสิ้น 126,429 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 3,663 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,428 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 7,091 เที่ยว ทั้งนี้ บขส. สามารถบริหารจัดการเดินรถได้เพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ส่วนในวันนี้ (30 ธันวาคม 2568) พบว่า มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 อย่างต่อเนื่องคาดว่าประชาชนเดินทางหนาแน่นที่สุด ในเที่ยวไป – กลับ ประมาณ 150,000 – 160,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 8,000 เที่ยว เนื่องจากเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของปี 2568 ซึ่ง บขส. จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) ไว้รองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวประมาณ 1,000 คัน
อย่างไรก็ตาม บขส. ขอเน้นย้ำว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มคนไม่หวังดีที่มาหลอกลวง แนะนำให้ซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งหากพบสิ่งผิดปกติ เสี่ยงถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือตำรวจที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่ได้ทันที หรือแจ้งเบาะแส และร้องเรียน ที่กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 , กองคุ้มครองผู้โดยสาร บขส. โทร. 02 – 936 – 2834
สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋ว บขส. ล่วงหน้า ในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง และจุดขึ้นรถโดยสาร ที่ระบุในตั๋วโดยสาร โดยวันนี้ (30 ธันวาคม 2568) รถโดยสาร บขส. จะออกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2 และรถเสริม ออกที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 รวมทั้งขอให้เผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดด้วย