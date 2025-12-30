“พิพัฒน์”ตรวจ”หมอชิต 2”ย้ำปลอดภัยสูงสุด บขส. จัดรถโดยสาร -รถร่วมฯส่งไม่ให้ตกค้าง

“พิพัฒน์”ลงตรวจ”หมอชิต 2”ย้ำอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับบ้านฉลองปีใหม่ 2569 กำชับ!! บขส. จัดรถโดยสาร – พนักงานขับรถ – สถานีขนส่งฯ บริการเพียงพอ ถึงปลายทางปลอดภัย
วันที่ 29 ธ.ค.2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยการความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2568 จนถึงวันที่ 4 ม.ค.2569 โดยได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่ง บขส. ได้คาดการณ์ว่า ส่วนวันที่ 31 ธ.ค. คาดจะมีประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (เที่ยวไป – กลับ) ประมาณ 150,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 7,000 – 8,000 เที่ยว และจัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) เกือบ 1,000 คัน
ส่วนวันที่ (30 ธ.ค.2568) คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางหนาแน่นที่สุด ประมาณ 160,000 – 180,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 8,000 – 9,000 เที่ยว เนื่องจากเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของปี 2568
ซึ่งนายพิพัฒน์ ไเ้มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถก่อนออกให้บริการประชาชน โดยพนักงานขับรถแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็นศูนย์ และต้องพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง และให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้ประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งให้ บขส. บริหารจัดการรถโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ บขส. ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยตั้งเป้าหมาย ลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ บนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม และบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย ตลอดการเดินทาง
ด้าน นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้ดูแลการเดินทางของประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกสบาย และปลอดภัย ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พบว่าประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 เป็นต้นมา ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 130,000 คน ใช้รถโดยสารเฉลี่ยวันละ 7,000 เที่ยว ซึ่ง บขส. สามารถบริหารจัดการเดินรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถส่งผู้โดยสาร เดินทางออกจากสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ไม่เกินเวลา 24.00 น.
ทั้งนี้ขอย้ำว่า ผู้โดยสารที่จองตั๋ว บขส. ล่วงหน้า ในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง และจุดขึ้นรถโดยสาร ที่ระบุในตั๋วโดยสาร โดยวันที่ 29 – 30 ธ.ค.2568 รถโดยสาร บขส. จะออกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2 และรถเสริม ออกที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 รวมทั้งขอให้เผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดด้วย