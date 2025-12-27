ขบ.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วปท. ดูแลช่วยเหลือ ถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ทันที

ขบ. เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่ง 3 แห่ง “จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี” และสถานีขนส่งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกตลอดเทศกาลปีใหม่ 2569 เจอถูกเอาเปรียบ ร้องเรียนได้ทันที พร้อมตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะพบไม่แข็งแรงตามมาตรฐาน พ่นห้ามใช้ทันที
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ ณ บริเวณชานชาลาและทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ จึงจัดกิจกรรมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ
โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 (ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69) เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยและให้คำแนะนำการเดินทางควบคู่กับการดำเนินการเข้มงวดกวดขันการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนจากรถโดยสารสาธารณะ
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง โดยหากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย จะดำเนินการพ่น “ห้ามใช้” และสั่งให้เปลี่ยนรถหรือนำรถคันใหม่มาให้บริการทันที ด้านพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามกฎหมาย มีความพร้อมให้บริการ พักผ่อนเพียงพอ ไม่เสพสิ่งเสพติด มีการแสดงตัวตนผู้ขับรถ และปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ หากพบการใช้สารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันที
หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้รถโดยสารสาธารณะหรือพบผู้ประจำรถมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ 1) สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 2) dlt_1584complain@hotmail.com 3) Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” 4) Line: @1584dlt และ 5) แอปพลิเคชัน DLT GPS
ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะ จนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ หากพบการกระทำความผิดอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี