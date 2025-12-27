xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วปท. ดูแลช่วยเหลือ ถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขบ. เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่ง 3 แห่ง “จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี” และสถานีขนส่งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกตลอดเทศกาลปีใหม่ 2569 เจอถูกเอาเปรียบ ร้องเรียนได้ทันที พร้อมตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะพบไม่แข็งแรงตามมาตรฐาน พ่นห้ามใช้ทันที

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ ณ บริเวณชานชาลาและทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)


นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ จึงจัดกิจกรรมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ

โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 (ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69) เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยและให้คำแนะนำการเดินทางควบคู่กับการดำเนินการเข้มงวดกวดขันการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนจากรถโดยสารสาธารณะ


นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง โดยหากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย จะดำเนินการพ่น “ห้ามใช้” และสั่งให้เปลี่ยนรถหรือนำรถคันใหม่มาให้บริการทันที ด้านพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามกฎหมาย มีความพร้อมให้บริการ พักผ่อนเพียงพอ ไม่เสพสิ่งเสพติด มีการแสดงตัวตนผู้ขับรถ และปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ หากพบการใช้สารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันที


หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้รถโดยสารสาธารณะหรือพบผู้ประจำรถมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ 1) สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 2) dlt_1584complain@hotmail.com 3) Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” 4) Line: @1584dlt และ 5) แอปพลิเคชัน DLT GPS

ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะ จนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ หากพบการกระทำความผิดอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี



ขบ.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วปท. ดูแลช่วยเหลือ ถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ทันที
ขบ.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วปท. ดูแลช่วยเหลือ ถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ทันที
ขบ.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วปท. ดูแลช่วยเหลือ ถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ทันที
ขบ.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วปท. ดูแลช่วยเหลือ ถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ทันที
ขบ.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 (ชั่วคราว) ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วปท. ดูแลช่วยเหลือ ถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น