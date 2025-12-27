บขส.แน่น! แห่เดินทาง 26 ธ.ค. กว่า 1.34 แสนคน จัดรถรถ 6,888 เที่ยว รองรับไม่มีตกค้าง

บขส.แน่น! 26 ธ.ค.68 ปชช.แห่เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 กว่า 1.34 แสนคน ใช้รถบริการ ใช้รถ 6,888 เที่ยว จัดรถโดยสารบริการเพียงพอ – ไม่มีตกค้าง
“บขส.” เผยประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 วานนี้ (26 ธ.ค.68) กว่า 134,280 คน ใช้รถ 6,888 เที่ยว จัดรถโดยสารบริการเพียงพอ – ไม่มีตกค้าง ประเมินวันนี้ (27 ธ.ค.68 ) ไม่น้อยกว่า 1-1.2 แสนคน เตรียมรถ 6,000 เที่ยว พร้อมรถเสริมอีก 1,000 คัน
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (26 ธ.ค. 68) มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 79,608 คน เที่ยวกลับ จำนวน 54,672 คน รวมทั้งสิ้น 134,280 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 3,632 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,256 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 6,888 เที่ยว ซึ่ง บขส. สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ส่วน วันนี้ (27 ธ.ค. 68) คาดการณ์ว่าประชาชนจะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เที่ยวไป – กลับ อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 100,000 – 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) ประมาณ 6,000 เที่ยว และ บขส. ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) ประมาณ 800 – 1,000 คัน เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่จองตั๋ว บขส. ล่วงหน้า ในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางในตั๋วโดยสาร และจุดที่ขึ้นรถโดยสาร ในวันนี้ (27 ธ.ค.68) รถโดยสาร บขส. จะออกที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 และรถเสริม ออกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2