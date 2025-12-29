"นฤมล" เปิดโครงการ อาชีวะ–ขนส่ง อาสา ปีที่ 11 ตั้ง 150 ศูนย์ทั่วไทย พาคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ปีใหม่ต้องปลอดภัย ! “รมว.นฤมล” เปิดโครงการ อาชีวะ–ขนส่ง อาสา ปีที่ 11 ตั้ง 150 ศูนย์ทั่วไทย ดูแลทุกเส้นทาง ลดอุบัติเหตุ พาคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
วันที่ (29 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 09.00 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “อาชีวะ–ขนส่ง อาสาช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2569”โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการตั้งจุดบริการอาชีวะอาสา 150 จุดทั่วประเทศ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เปรียบเสมือน “ของขวัญปีใหม่” ที่ภาคอาชีวศึกษามอบให้ประชาชน โดยขอบคุณกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม รวมถึงผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ ที่เสียสละเวลาช่วงวันหยุด มาประจำศูนย์บริการอาสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นักเรียนและครูอาชีวะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ ทั้งช่วงเทศกาลและยามเกิดภัยพิบัติ อาทิ การซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายแสนรายการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังขอบคุณภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทผู้ผลิตยานยนต์และพลังงาน ที่สนับสนุนอุปกรณ์ อะไหล่ และงบประมาณเสริม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณกว่า 14 ล้านบาทจากกรมการขนส่งทางบก ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดูแลประชาชนช่วงปีใหม่
ศ.ดร.นฤมล กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องการให้นักเรียนอาชีวะภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ และเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำจริง พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนร่วมรับนักเรียนอาชีวะเข้าทำงาน เพื่อร่วมกันใช้อาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติ สร้างอนาคตประเทศไทย ก่อนประกาศเปิดกิจกรรม “อาชีวะ–ขนส่ง อาสาช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2569” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและอุ่นใจตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่