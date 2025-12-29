“ขบ.-บขส.”ลงพื้นที่”สายใต้ใหม่”ปราบแก้งค์ขายตั๋วผี แจ้งความดำเนินคดี เร่งจัดรถส่งผู้โดยสารตกค้าง

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บขส. และ สน.ตลิ่งชัน ลงพื้นที่สายใต้ใหม่ ปราบปรามการขายตั๋วโดยสารผิดกฎหมาย เตือนหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ จะดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุด จัดหารถส่วผู้โดยสารตกค้าง 93 ราย
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่มีข้อร้องเรียนกรณีมีการลักลอบขายตั๋วโดยสารผิดกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 18.00 น. กรมการขนส่งทางบก ได้บูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เพื่อตรวจสอบ บริเวณพื้นที่บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า SC Plaza พบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ขายตั๋วโดยสารผิดกฎหมาย ฉวยโอกาสใช้โต๊ะขายตั๋วในเส้นทางที่รถออกเดินทางไปหมดแล้ว มาแอบอ้างขายตั๋วให้แก่ประชาชน ส่งผลให้มีผู้เสียหายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต, นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่ ตกค้างรวมจำนวน 93 ราย
ซึ่ง กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จึงได้ประสานงานกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพื่อจัดหารถโดยสารสำรองเพื่อส่งผู้โดยสารที่ตกค้างจำนวนดังกล่าวทั้งหมดให้ถึงปลายทางโดยเร่งด่วน รวมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์กับผู้เสียหายและติดตามตัวผู้กระทำผิด
ด้าน นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดหารถโดยสาร จำนวน 3 คัน เพื่อนำส่งผู้เสียหายทั้งหมดไปยังปลายทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ประสานไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตลอดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและกำชับให้ตรวจสอบความปลอดภัยของรถและพนักงานขับรถตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคนจะเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ สน.ตลิ่งชัน เพื่อรักษาสิทธิ โดยกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขอแจ้งเตือนประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เลือกซื้อตั๋วโดยสาร ณ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ถูกต้องภายในสถานีขนส่งเท่านั้น อย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาเชิญชวนหรือขายนอกจุดจำหน่าย หากพบเห็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบ หรือขายตั๋วเกินราคา สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารฯ (ชั่วคราว) หรือ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และหากพบการกระทำความผิด กรมฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด