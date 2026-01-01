“พาณิชย์” ขึ้นทะเบียน “มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย” เป็นสินค้า GI รายการใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียน “มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย” เป็นสินค้า GI รายการใหม่ และลำดับที่ 4 ของจังหวัดสุโขทัย เผยจุดเด่น ผลใหญ่ สีเหลืองอมชมพูแดง กรอบ เนื้อแน่น ไม่มีเสี้ยน ไม่มียาง เม็ดเล็ก มั่นใจหลังขึ้นทะเบียน จะช่วยสร้างชื่อเสียง เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย ซึ่งเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสุโขทัย ต่อจากสังคโลกสุโขทัย ส้มแม่สิน และละมุดสุโขทัย โดยมั่นใจว่าจะช่วยต่อยอดคุณค่าของผลไม้พื้นถิ่นคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้สินค้าเกษตรไทยในตลาด ทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม การคุ้มครองชื่อเสียงสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ สนองต่อนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์
สำหรับมะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติยาวนาน โดยได้รับการยอมรับในฐานะผลไม้คุณภาพสูง มีจุดเด่นคือผลขนาดใหญ่ สีเหลืองอมชมพูแดง เปลือกหนาและกรอบ เนื้อแน่น ไม่มีเสี้ยน ไม่มียาง และมีเม็ดเล็ก ให้รสหวานอมเปรี้ยวตามแบบฉบับของมะยงชิด ลักษณะเด่นเหล่านี้เกิดจากปัจจัยเฉพาะของพื้นที่สุโขทัย ทั้งสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์เนื่องจากได้รับธาตุอาหารจากแม่น้ำยม รวมถึงปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อการออกดอก การติดผล และการสุกของผลมะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย ประกอบกับภูมิปัญญาการดูแลสวนที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวสวนในพื้นที่ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปี
โดยการขึ้นทะเบียนมะยงชิดแม่ย่าสุโขทัยเป็นสินค้า GI ของไทย จะช่วยสร้างความแตกต่างให้ผลไม้ไทย แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการผลิต ความน่าเชื่อถือ และป้องกันการแอบอ้างใช้ชื่อสินค้าโดยที่ผลผลิตไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือไม่ได้ผลิตในพื้นที่ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการรักษาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชุมชนผู้ผลิต และผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ หลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้ว กรมพร้อมสนับสนุนให้ชุมชนใช้ประโยชน์จาก GI อย่างเต็มที่ ผ่านการสนับสนุนการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ เผยแพร่เรื่องราวอัตลักษณ์ของสินค้า และการส่งเสริมช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
“การขึ้นทะเบียน GI มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัยในครั้งนี้ จะช่วยเสริมพลังเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะจะทำให้จังหวัดมีสินค้า GI มากถึง 4 รายการ ซึ่งสร้างมูลค่ารวมได้กว่า 1,916 ล้านบาท และกรมยังมุ่งหวังว่าการขึ้นทะเบียน จะเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนทั่วประเทศพัฒนาสินค้าเฉพาะถิ่นเข้าสู่ระบบ GI มากขึ้น โดยกรมยินดีสนับสนุนองค์ความรู้ สร้างโอกาสทางการค้า และเสริมศักยภาพในมิติต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้สินค้า GI ไทยเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป”นางอรมนกล่าว