“อรมน”ปรับโฉมระบบ e-Learning ยกระดับการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์

“อรมน” สั่งพัฒนาระบบ e-Learning โฉมใหม่ ยกระดับการเรียนรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางออนไลน์ เน้นเนื้อหาเข้าใจง่าย ทันสมัย ดีเดย์ปลายปี 68 นี้ พบกับ 6 หลักสูตร สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ภาคการศึกษาและประชาชน ภาคธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ทำการปรับปรุงระบบ e-Learning ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโฉมใหม่ ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยช่วงปลายปี 2568 นี้ จะได้พบกับ 6 หลักสูตร สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ที่จะเปิดตัวในระยะแรก ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หลักสูตรสำหรับภาคการศึกษาและประชาชนทั่วไป 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐานความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (DL-101) และหลักสูตรความรู้ทั่วไปเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มที่ 2 หลักสูตรสำหรับภาคธุรกิจ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ SME และหลักสูตรระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI ไทย (Internal Control) และกลุ่มที่ 3 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหลักสูตรการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า GI สำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่
ก่อนหน้านี้ กรมได้เปิดให้บริการระบบ e-Learning ตั้งแต่ปี 2557 ให้บริการ 2 หลักสูตรหลัก คือ หลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาไทย และหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล โดยมีการปรับปรุงระบบครั้งสุดท้ายในปี 2563 ซึ่งในครั้งนั้น ถือเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความน่าสนใจและตอบโจทย์ผู้ใช้งานยิ่งขึ้น
“กรมเห็นว่า ควรจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อสื่อสารความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาแบบเข้าใจง่าย พร้อมนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และมีแบบทดสอบเพื่อเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาในสถานการณ์จริง และผู้ที่เรียนจบในแต่ละหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย และภายใต้ระบบดังกล่าว ยังมีบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้บริการ e-Book และ e-Magazine ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”นางอรมนกล่าว
ทางด้านผลการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถต่อยอดผลงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ ในช่วง 10 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ต.ค.) กรมได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากกว่า 200 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 16,121 ราย