“อรมน”ถก TikTok ช่วยหนุนสินค้า GI ป้องกันขายของปลอม

“อรมน”ถก TikTok ผลักดันช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของไทย ทั้งคลิปสั้น การ Live สด กิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมร่วมมือป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม เพื่อดูแลเจ้าของสิทธิ์ และปกป้องผู้บริโภค
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนางชนิดา คล้ายพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ติ๊กต๊อก เทคโนโลยีส์ จำกัด พร้อมคณะ ถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop โดยจะมีการลงนาม MOU เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในหลายมิติ ทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการยกระดับการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
โดยในการส่งเสริมสินค้า GI บนแพลตฟอร์ม TikTok Shop จะมีการนำเสนอเรื่องราวอัตลักษณ์ของ GI ผ่านคลิปสั้นที่มีความน่าสนใจ การ Live สด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้า GI สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมในการใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์ม TikTok เพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนแนวทางการเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม
ขณะเดียวกัน จะบูรณาการการทำงานเพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ด้วยการนำมาตรการ Notice & Takedown มาใช้ระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มอย่างทันท่วงที ซึ่งได้รับแจ้งจาก TikTok Shop ว่า มีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Protection Centre–IPPC) เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้ง ตรวจสอบ และดำเนินการระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสิทธิ์และยกระดับมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคในการเลือกซื้อขายสินค้าออนไลน์
“มั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างกรม และ TikTok ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้มแข็ง สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และการลดความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”นางอรมนกล่าว