“พาณิชย์” ดึง Meta ช่วยสินค้า GI ขายผ่าน Facebook และ Instagram

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดึง Meta ช่วยติวเข้มผู้ประกอบการสินค้า GI นำสินค้าจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม ทั้ง Facebook และ Instagram เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายออนไลน์และเพิ่มรายได้ พร้อมหารือแนวทางการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม เผย Meta จะมีเครื่องมือใหม่ ปกป้องสิทธิ์ ทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เจอแล้วระงับหรือนำเนื้อหาออกจากระบบอย่างรวดเร็ว
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับบริษัท เมตา แพลตฟอร์ม อิงค์ (Meta) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ่านแพลตฟอร์มของ Meta ทั้ง Facebook และ Instagram เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดย Meta จะร่วมสนับสนุนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งเทคนิคการใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า GI วิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดึงดูดใจและสร้างสรรค์ (Creative Content) รวมทั้งการทำการตลาดออนไลน์และโฆษณา (Ads) เพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็นและเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพที่มีชื่อเสียงและมีความเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต และยังเป็นไปตามนโยบายของกรม ที่มุ่งส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI ในทุกมิติ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ที่ปัจจุบันเป็นที่นิยม
นางอรมนกล่าวว่า กรมยังได้หารือกับ Meta เกี่ยวกับมาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มของ Meta โดย Meta จะจัดอบรมการใช้เครื่องมือ Brand Rights Protection ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ของ Meta ในการปกป้องสิทธิ์ให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ โดยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยมอนิเตอร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม และรายงานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในลักษณะโลโก้และงานลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อดำเนินการระงับและนำเนื้อหาหรือสินค้าละเมิดออกจากระบบอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และนำไปสู่การลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน
“การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรม และ Meta จะช่วยยกระดับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผสานทั้งมิติของการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และมิติของการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง อันเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุน ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป”นางอรมนกล่าว