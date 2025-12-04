“พาณิชย์”จับมือลาซาด้า นำสินค้า GI ขายออนไลน์ พร้อมร่วมมือจัดการสินค้าละเมิด

กรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือลาซาด้า ประเทศไทย ร่วมมือผลักดันสินค้า GI เข้าไปขายบนแพลตฟอร์ม เผยยินดีสนับสนุนการเปิดร้าน อบรมการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ จัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย การไลฟ์สด และช่วยประชาสัมพันธ์ พร้อมจับมือป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม เพื่อดูแลผู้ประกอบการและป้องกันผู้บริโภค
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย เพื่อขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ผ่านการผลักดันสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยลาซาด้ายินดีสนับสนุนผู้ประกอบการ GI เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม พร้อมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการใช้เครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคช่วยเพิ่มการมองเห็นสินค้า การออกแบบคอนเทนต์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายให้กับร้านค้า อาทิ การจัดทำ Landing Page เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นสินค้า GI บนแพลตฟอร์มมากขึ้น การ Live สดขายสินค้า การมอบสิทธิประโยชน์และโค้ดส่วนลด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media เพื่อขยายฐานผู้บริโภคและสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้า GI ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรมและลาซาด้า ยังจะจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ในระยะยาว เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือในการเชื่อมโยงระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) กับระบบของลาซาด้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างสะดวกและมีโอกาสเติบโตสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน ได้หารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านการป้องปรามและยับยั้งการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มลาซาด้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเตรียมพัฒนากลไกตรวจสอบสินค้าและนำรายการสินค้าละเมิดออกจากระบบอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจัดอบรมผู้ค้าบนแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นการสร้างสังคมแห่งการซื้อขายสินค้าปลอดภัยของผู้บริโภค
“ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสินค้า GI ไทย ควบคู่ไปกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แข็งแกร่ง เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและจัดการปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการค้าออนไลน์ที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรม ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคทุกฝ่าย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง”นางอรมนกล่าว